Helldivers 2, nuova patch disponibile: ecco cosa cambia

Dopo le recenti polemiche su Helldivers 2, è ora il turno di un nuovo aggiornamento contenente varie novità.

Lo sparatutto per PC e PlayStation 5 (che trovate anche su Amazon) ha infatti ricevuto un update di discrete dimensioni.

Advertisement

Già nelle scorse ore i giocatori avevano segnalato la possibilità di novità in arrivo.

Ora, come riportato anche da Destructoid, Arrowhead Studios ha rilasciato un'altra patch per Helldivers 2.

La patch 01.000.302 di oggi, 7 maggio, risolve il frustrante problema che impediva il corretto funzionamento degli effetti Damage-over-Time, oltre ad apportare ulteriori modifiche all'R-9 Eruptor.

L'anomalia del Damage-over-Time comportava che solo il proprietario della sessione potesse infliggere danni DoT, il che costituiva un grosso problema per coloro che si erano appena uniti a loro per la battaglia.

Questo comportava un notevole svantaggio per le squadre e impediva ai giocatori di utilizzare armi come l'M-25 Rumbler o l'AR-14D Paragon. Fortunatamente, ora il DoT funziona come previsto.

Anche l'R-9 Eruptor ha subito una modifica piuttosto importante: Arrowhead ha potenziato il suo danno esplosivo di 40, ma ha anche rimosso le schegge dall'esplosione.

Questo per evitare che i giocatori uccidano accidentalmente se stessi o i loro compagni di squadra quando lo usano.

Altre correzioni della patch includono bilanciamento delle armi e dei nemici, correzioni di crash e bug fix generali. Il download partirà in automatico una volta avviato il gioco.

Nel mentre, il boom di recensioni negative di Helldivers 2 su Steam diventa un "design" per un nuovo mantello: Arrowhead sta pensando a come chiamarlo.

Ma non solo: la community del gioco sta chiedendo ai giocatori su Reddit e X/Twitter di ritirare i punteggi negativi e di lasciare quelli positivi al loro posto.

Infine, il community manager di Arrowhead che aveva incoraggiato le recensioni negative dei fan svela di essere stato "quasi" licenziato per quei commenti.