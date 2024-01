Hellblade 2, la data di uscita potrebbe essere stata svelata

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà uno dei giochi di punta al prossimo Xbox Developer_Direct, nuovo evento che ci svelerà tutte le novità in arrivo per le console di casa Microsoft e che potrebbe svelarci le date d'uscita per diversi titoli.

C'è molta attesa in particolar modo per il sequel di Hellblade (che trovate su Amazon), ma un report potrebbe aver battuto sul tempo la casa di Redmond, svelando quella che dovrebbe essere la data d'uscita ufficiale per il nuovo capitolo di Senua.

Sembra infatti che eXputer sia riuscito ad apprendere che la data prevista per Hellblade 2 dovrebbe essere il 21 maggio 2024, almeno secondo quanto dichiarato da fonti anonime vicine alla testata.

Considerando che l'esclusiva Xbox sviluppata da Ninja Theory avrà grande spazio nel nuovo evento Developer_Direct, probabilmente ci toccherà aspettare la serata di domani 18 gennaio per scoprire se questo leak si rivelerà o meno corretto.

Ricordiamo che l'unica vera indicazione prima di adesso era arrivata da Matt Booty, presidente dei Game Content and Studios di Xbox, che aveva anticipato come il secondo Hellblade sarebbe arrivato solo dopo Ara History Untold e Towerborne, ma comunque entro la fine del 2024.

Insomma, se il leak fosse confermato, significherebbe che potrebbero arrivare annunci ufficiali anche per quanto riguarda queste altre due esclusive: ovviamente vi invitiamo per ovvi motivi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di annunci ufficiali. Che potrebbero arrivare già nel Developer_Direct, tra poco più di 24 ore.

L'ultima volta che abbiamo visto il titolo in azione è stato durante gli scorsi The Game Awards, quando il team di sviluppo ha mostrato sequenze di gameplay e cutscene, confermando — se ce ne fosse bisogno — anche l'uscita su Game Pass al day one.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, Microsoft ha già anticipato che nel nuovo evento non dovremmo vedere shadow drop in "stile Hi-Fi Rush".