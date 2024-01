Xbox Developer_Direct svelerà giochi a sorpresa in "stile Hi-Fi Rush"? C'è la risposta

I fan di casa Xbox ricorderanno che il 2023 si era aperto con una delle più belle e inaspettate sorprese: durante un nuovo evento venne infatti svelato Hi-Fi Rush, nuovo action di Tango Gameworks e rilasciato a sorpresa lo stesso giorno.

Un incredibile biglietto da visita per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma anche un videogioco di assoluta qualità — come vi raccontammo nella nostra recensione — che, grazie alla strategia adottata da Microsoft e al passaparola, ha ottenuto numeri di tutto rispetto.

Considerato che la formula si rivelò un grande successo, molti fan si auguravano che un'operazione simile potesse essere ripetuta con l'imminente Xbox Developer_Direct, nuovo evento che si svolgerà nella serata di domani 18 gennaio.

Sfortunatamente per chi sperava in nuove operazioni in "stile Hi-Fi Rush", pare che la stessa Microsoft abbia voluto fare chiarezza sulla questione: come segnalato da Pure Xbox, un nuovo post condiviso sul blog Xbox Wire pare metter fine una volta per tutte alla questione, chiarendo che non ci sarà alcuno shadow drop.

Il post in questione ha incluso anche una breve FAQ, compreso un chiarimento che ci spiega quando saranno rilasciati i giochi svelati durante il Developer_Direct:

«Tutti i giochi nel Developer_Direct di quest'anno arriveranno in seguito, con maggiori dettagli che saranno condivisi durante il programma».

Una precisazione importante che tiene sotto controllo le aspettative dei fan: niente nuovi lanci a sorpresa insomma, ma solo aggiornamenti su tutte le produzioni più importanti attualmente in sviluppo in casa Xbox.

Ovviamente seguiremo anche noi lo show e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità più importanti emerse dall'Xbox Developer_Direct.

In particolare, dovrebbero emergere i primi dettagli sul nuovo gioco dedicato a Indiana Jones, che potrebbe aver già svelato il suo nome ufficiale.

È stata già annunciata la nuova data ufficiale di Stalker 2, con conseguente ed ennesimo piccolo rinvio: chissà se durante l'evento potremo saperne di più.