Harry Potter, i fan stanno realizzando il remake del classico PS2

Harry Potter ha più volte invaso il mondo dei videogiochi, anche se ora un progetto dei fan mira a riportare in auge un grande classico del passato.

Gli appassionati che con Hogwarts Legacy si sono immersi nel Mondo Magico, ricorderanno anche i vecchi giochi dedicati al maghetto.

Non parliamo quindi di Quidditch Champions (su cui qualcuno ha già messo sopra le mani grazie a un primo playtest) ma di un gioco uscito nell'era a 128-bit.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un fan remake di Harry Potter e la Pietra Filosofale è attualmente in fase di sviluppo e mira a portare il titolo classico su PC con texture migliorate, mantenendo però lo stile artistico e il gameplay che i fan ricorderanno con affetto.

La descrizione del gioco, chiamato Harry Potter And The Sorcerer's Stone mod, recita: «Questo è il progetto attualmente in fase di sviluppo. L'obiettivo è una reimmaginazione completa del gioco in UE2 utilizzando asset vanilla e personalizzati, nonché contenuti inutilizzati e una riprogrammazione completa».

La presenza di contenuti inediti sembra affascinante e contribuirà a rendere il gioco più magico che mai, soprattutto per coloro che sono cresciuti giocando su PlayStation 2, Nintendo GameCube e Xbox originale.

Staremo a vedere cosa ne verrà fuori: nel frattempo, se vi va, date un'occhiata al sito del progetto qui, ricco di immagini e altro ancora.

Restando in tema maghetti e dintorni, Warner Bros. Games e NetEase hanno da poco rilasciato Harry Potter: Scopri la Magia, il gioco di ruolo free-to-play con carte collezionabili ambientato proprio nel mondo magico.

Ma non è tutto: diversi fan sperano infatti che un eventuale e a questo punto molto probabile Hogwarts Legacy 2 sia basato sul Torneo Tremaghi, la competizione mortale presente anche nel film Harry Potter e il Calice di Fuoco.