Destiny 2, rinviata ufficialmente l'espansione The Final Shape

Era nell'aria e ora Bungie l'ha confermato: l'espansione The Final Shape per Destiny 2 è stata rinviata ufficialmente.

Dopo la serie di licenziamenti che hanno colpito Bungie nelle ultime settimane i fan hanno iniziato a pensare che Destiny 2 potesse avere dei problemi seri.

Advertisement

Tra le cose in ballo c'era anche il possibile rinvio di The Final Shape che, secondo alcune fonti a conoscenza della storia, sarebbe stata rinviata presto da febbraio a giugno.

E queste voci si sono riveltate vere perché ora è la stessa Bungie a confermare che The Final Shape per Destiny 2 arriverà il prossimo 4 giugno 2024.

Oltre all'annuncio tramite i canali social, Bungie ha pubblicato un lungo comunicato sul sito ufficiale di Destiny 2.

«The Final Shape è il culmine dei primi dieci anni di narrazione di Destiny», esordisce Bungie, approfondendo i motivi per cui si è scelto il doloroso rinvio:

«Vogliamo onorare questo viaggio, quindi ci stiamo prendendo il tempo necessario per offrire una visione ancora più grande e audace, che speriamo venga ricordata e apprezzata negli anni a venire.»

Con il lancio di The Final Shape piazzato per il 4 giugno 2024 cambiano anche altri dettagli per quanto riguarda i prossimi contenuti di Destiny 2.

La Stagione dei Desideri inizierà domani e si estenderà fino al lancio di The Final Shape. Anche se la maggior parte dei contenuti e della trama durerà da fine novembre a febbraio come originariamente previsto, il team sta aggiungendo nuovi contenuti disponibili per tutti i giocatori fino al lancio di The Final Shape.

«I rinvii non sono divertenti», conclude Bungie:

«Da parte nostra, siamo entusiasti di avere il tempo extra necessario per dare vita alla nostra visione di The Final Shape per tutti voi. Non vediamo l'ora di condividere molto di più in aprile, incluso un gameplay completamente nuovo, per mostrare le significative aggiunte di contenuti attualmente in sviluppo.»

Vedremo se, nonostante questo importante rinvio, Destiny 2 riuscirà in ogni caso a riprendersi dal suo momento negativo che coincide anche con un picco negativo di giocatori connessi simultaneamente.

Se volete in ogni caso entrare per la prima volta nel mondo di Destiny 2, sappiate che potete sempre acquistarlo su Amazon al miglior prezzo possibile.