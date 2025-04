Halo Master Chief Collection forse al lancio su Switch 2, ma con una brutta notizia

Manca sempre meno al reveal completo di Nintendo Switch 2 e, come di consueto, arrivano altrettanti rumor e indiscrezioni prima dell'evento, stavolta dall'ecosistema Xbox per le esclusive che potrebbero arrivare sulla console.

Xbox aveva già confermato di voler supportare Nintendo Switch 2 dal day one, con titoli che potrebbero diventare multipiattaforma anche per la prossima console della Grande N.

Tra questi titoli ci sarebbe anche Halo Master Chief Collection, ovvero la raccolta delle prime iterazioni della storica saga di shooter di casa Xbox.

Secondo quanto riporta NintendoLife, però, un eventuale lancio di una versione Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare ad una condizione peculiare: incompleta.

Secondo quanto rivelato da Tom Warren di The Verge durante un episodio del podcast "The Xbox Two", l'arrivo di Halo Master Chief Collection sulla nuova console Nintendo potrebbe non includere tutti i titoli presenti nell'attuale raccolta disponibile su Xbox.

Warren, mantenendo volutamente un certo grado di ambiguità, ha dichiarato:

«Non so se sarà una "collection", nel senso che non penserei a tutti i giochi, mettiamola così... questo è probabilmente il massimo che posso dire al riguardo.»

Non è affatto la prima volta che sentiamo parlare della possibilità che alcuni videogiochi esclusivi Xbox possano arrivare su Nintendo Switch 2, e questo eventuale lancio a singhiozzo sarebbe alquanto strano.

Stando alle parole di Warren, una possibilità è che Microsoft possa decidere di pubblicare separatamente ciascun capitolo della saga, permettendo agli utenti di acquistare individualmente i titoli di loro interesse. In questo modo sarà possibile applicare offerte e proposte singole, ma di certo non è la soluzione più vantaggiosa dal lato dei consumatori.

Alternativamente è possibile che Microsoft voglia dividere il catalogo in due collection distinte: una dedicata alla trilogia originale sviluppata da Bungie, e una seconda contenente Halo: Reach, Halo 4 e potenzialmente anche Halo 5: Guardians (quest'ultimo attualmente non incluso nella Master Chief Collection disponibile su Xbox).

Mancano giusto poche ore all'evento di reveal di Nintendo Switch 2, il Direct in cui sapremo finalmente se useremo i Joy-Con come dei mouse e al quale seguiranno altri Direct dedicati ai giochi annunciati.