Halo arriva su Game Boy nel demake dei fan (ed è gratis)

Nonostante qualche piccolo inciampo in occasione delle ultime release, la passione dei fan per la saga di Halo non si è mai fermata: i primi capitoli della saga sparatutto sono infatti ancora oggi particolarmente amati dai fan nostalgici, che hanno deciso di rendergli omaggio con un nuovo impressionante progetto.

Per celebrare il primo storico capitolo della saga sparatutto (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon), uno studio indipendente ha dunque deciso di ricrearlo in una versione più nostalgica, in grado di funzionare anche su un vero Game Boy Color.

GameSpot segnala infatti l'ultima fatica di Crusader Games: Halo Combat Devolved — come intuibile dal nome — è un fedele omaggio alla prima avventura di Master Chief, appositamente ricreata sullo stile dei più celebri giochi per la console portatile di casa Nintendo.

Il titolo è stato creato utilizzando il tool GB Studio ed è giocabile gratuitamente anche tramite browser, procedendo direttamente al seguente indirizzo ufficiale. È disponibile anche il link per il download diretto, consigliato dagli stessi sviluppatori per evitare potenziali glitch sonori.

Date le limitazioni hardware, Halo non sarà più uno sparatutto in prima persona, ma vedrà un gameplay molto simile a quanto visto in Link's Awakening: ovviamente, invece di utilizzare una spada, Master Chief utilizzerà il suo fucile per farsi strada tra i nemici.

Al momento l'unico livello giocabile è Pillar of Autumn, ma il team di sviluppo ha già annunciato l'intenzione di continuare ad aggiornare il progetto nelle prossime settimane, implementando ulteriori scenari giocabili.

Un gradevole passatempo per i fan dunque, in attesa di capire quale sarà il futuro del "vero" Halo, soprattutto in seguito ai numerosi licenziamenti adoperati da Microsoft.

343 Industries aveva provato a rassicurare gli animi, sottolineando che «Halo è qui per restare»: tuttavia, l'addio di uno dei suoi creatori storici ha comunque messo in allarme la community, soprattutto dopo la discutibile gestione di Infinite.