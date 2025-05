Half-Life 3 potrebbe essere mostrato quest’estate

Dopo anni di meme, battute amare e speranze ridotte al lumicino, sembra che Half-Life 3 stia finalmente per uscire dall’ombra.

Secondo nuove indiscrezioni riportate dal noto insider Gabe Follower, il gioco esisterebbe davvero e sarebbe attualmente in fase di test interno presso Valve. Non solo: l’azienda starebbe pianificando una prima presentazione già nell’estate 2025.

Le voci parlano di un piccolo gruppo di dipendenti e collaboratori di Valve che starebbe provando una versione preliminare del sequel di Half-Life 2 (che trovate su Amazon), segno che il progetto ha superato la fase di prototipo.

A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe anche l’ondata di nuove assunzioni da parte dello studio: diversi sviluppatori con esperienza su Half-Life e Left 4 Dead sono stati recentemente aggiunti al team, alimentando il sospetto che qualcosa di grosso bolle in pentola.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i rumor sono tra i più credibili mai trapelati finora. Se tutto va come si vocifera, Half-Life 3 potrebbe finalmente fare la sua comparsa in uno dei grandi eventi estivi del settore, come la Summer Game Fest o la Gamescom 2025.

Siamo davvero arrivati a questo punto? Dopo vent'anni, il numero "3" accostato a Half-Life non sembra più solo una leggenda metropolitana.

Ma permettetemi di restare cauto: la storia di Half-Life 3 è talmente piena di false partenze e speranze deluse che, fino a quando non lo vedrò sul palco con gameplay alla mano, continuerò a considerarlo un bellissimo miraggio.

Detto ciò, se Valve deciderà davvero di rompere il silenzio quest'estate, sarà uno degli annunci più importanti della storia dei videogiochi.