Half-Life 3 come Uncharted 4? C'è chi ne è sicuro

Un leaker affidabile di Valve ha recentemente pubblicato un nuovo video incentrato su Half-Life 3, nel quale suggerisce che il gioco non adotterà un approccio open-world, ma avrà piuttosto zone espansive simili a quelle di Uncharted 4.

Per molto tempo, l'esistenza di un terzo capitolo della saga di Half-Life (serie che trovate su Amazon) è stata solo una speranza per i fan delle avventure in prima persona di Gordon Freeman.

Valve è tristemente famosa per non essere riuscita a contare fino a tre e, anche se Half-Life: Alyx ci ha dato un assaggio di ciò che potrebbe essere un seguito, tutti aspettano da tempo una conferma ufficiale da parte di Valve.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Nel corso dell'ultimo anno, però, Half-Life 3 è sembrato meno un impossibile sogno e più una possibilità concreta.

Valve ha lanciato diversi indizi che suggeriscono un ritorno di Gordon Freeman (incluso un video che mostrava per la prima volta le immagini di Episode 3) e i dataminer hanno trovato numerose prove che un nuovo gioco è in fase di sviluppo.

Uno dei dataminer più noti è Tyler McVicker, una fonte affidabile per quanto riguarda Valve, che ha parlato a lungo di Half-Life 3, rivelando dettagli esclusivi dietro le quinte.

McVicker ha recentemente pubblicato un nuovo video intitolato «Valve Non Sta Cercando di Nascondere HL3», nel quale condivide nuove informazioni ottenute tramite datamining.

Come riportato da Metro (via The Gamer), McVicker afferma che alcuni aggiornamenti apportati a giochi di Valve come Deadlock, Dota 2 e Counter-Strike 2 contengono file che lui è certo siano legati a un nuovo Half-Life.

Tra questi ci sono meccaniche e sistemi di Half-Life 2 aggiornati per un nuovo gioco, insieme a un suono di fucile che potrebbe essere in fase di test "a livello molto basso".

Una delle parti più interessanti del video riguarda il progetto cancellato di Valve, Arty, che sembra influenzare alcune delle caratteristiche di Half-Life 3.

Dopo aver parlato di questo, McVicker chiarisce che Valve sta puntando a migliorare la fisica nel gioco e che alcune caratteristiche che alcuni avevano interpretato come indicazioni di un mondo aperto non sono in realtà tali.

«Sarà open-lineare, più simile a Uncharted 4 e nulla a che vedere con Fallout», ha dichiarato Tyler McVicker.

In altre parole, McVicker sostiene che Half-Life 3 avrà probabilmente un approccio "open-lineare" e gestirà le missioni in modo simile a Uncharted 4.

Per chi non lo ricordasse, Uncharted 4 includeva diversi livelli che permettevano una certa libertà, un approccio che Half-Life 3 sembra voler imitare.

Se temete quindi che Valve possa fare il passo azzardato di trasformarlo in un gioco open-world senza motivo, sembra che quella paura non abbia fondamento.

Nella speranza di saperne di più a breve, avete visto che qualcuno ha dato vita a una prologo giocabile gratuito di Half-Life 3?