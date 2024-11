Da oggi potete provare gratis la versione non ufficiale di Half-Life 3

Il Prologo di Project Borealis, il gioco fan-made ispirato a Half-Life 3, sarà rilasciato oggi, 11 novembre 2024.

Il team di sviluppo aveva infatti condiviso alcune settimane fa un nuovo trailer per celebrare l'annuncio.

Project Borealis è, per chi non lo sapesse, un ambizioso progetto creato dai fan per dare seguito al cliffhanger di Half-Life 2: Episode Two (tranquilli, non farò spoiler).

Il prologo permetterà ai giocatori di vestire nuovamente i panni del leggendario Gordon Freeman, offrendo uno sguardo sul prosieguo della sua avventura.

I fan potranno esplorare una versione di Ravenholm modificata dal tempo e dalla natura, affrontando nemici familiari reimmaginati e scoprendo nuovi segreti, come riportato anche da DSO Gaming.

A differenza dei capitoli ufficiali, Project Borealis sarà sviluppato con Unreal Engine 5 anziché con il Source Engine.

Gli sviluppatori promettono di ricreare fedelmente le meccaniche di gioco e di movimento tipiche di Half-Life 2 (gioco che trovate ancora su Amazon) all'interno del nuovo motore grafico.

Il prologo offrirà quindi un assaggio gratuito di questo ambizioso progetto fan-made (tenete d'occhio questa pagina per tutti gli aggiornamenti, incluso il download della demo).

Nonostante si tratti di un progetto non ufficiale, c'è grande attesa tra i fan della serie, desiderosi di mettere le mani su nuovi contenuti ambientati nell'universo di Half-Life.

Gli sviluppatori invitano in ogni caso a moderare le aspettative, ricordando che si tratta di una mod e non di un gioco completo.

Il rilascio del prologo rappresenterà comunque un importante traguardo per il team di Project Borealis, permettendo ai giocatori di provare con mano il risultato del loro lavoro.

Resta da vedere se riusciranno a catturare l'essenza della serie originale pur utilizzando un motore grafico diverso, un vero e proprio assaggio di come potrebbe essere un ipotetico Half-Life 3, in attesa di eventuali annunci da parte di Valve.