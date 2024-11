Half-Life 2 in UE5, un fan lo ha creato (e potete provarlo gratis)

Un fan ha ricreato l'appartamento di City 17 di Half-Life 2 utilizzando l'Unreal Engine 5.

La demo, realizzata dallo sviluppatore indipendente DeepVelocityOps, permette di esplorare l'iconico appartamento da cui Gordon Freeman fugge all'inizio del gioco (che trovate ancora su Amazon).

Del resto, è un momento d'oro per il classico Valve, visto che il titolo ha di recente visto un picco di giocatori impressionante.

Come riportato anche da DSO Gaming, questa versione amatoriale offre un assaggio di come potrebbe apparire Half-Life 2 con la grafica moderna dell'Unreal Engine 5.

Il creatore ha ricreato fedelmente gli ambienti e inserito alcuni nemici come Combine, zombie e headcrab, anche se il sistema di combattimento risulta piuttosto basilare.

La demo sfrutta la tecnologia di illuminazione Lumen, ma senza il supporto hardware completo, causando alcuni artefatti visivi.

Nonostante i limiti di un progetto realizzato da una singola persona, il risultato è comunque apprezzabile per i fan della serie.

Gli appassionati possono scaricare gratuitamente la demo dal sito dello sviluppatore, gratuitamente, qui.

E qui non parliamo di un semplice "ritocco" grafico: è una ri-creazione, un omaggio d’amore per un gioco che ha segnato l'inizio degli anni 2000 e che sembra ancora oggi immortale.

Il video di presentazione - che trovate poco sopra - mostra le potenzialità grafiche dell'Unreal Engine 5 applicate all'ambientazione di City 17.

Questi progetti amatoriali, pur con i loro limiti, offrono uno sguardo interessante sulle potenzialità grafiche dei videogiochi del futuro e permettono ai fan di rivivere titoli classici con una veste grafica aggiornata.

Questi progetti, in fondo, sono il modo in cui i fan prendono in mano il proprio destino videoludico, accettando l’idea che, forse, Half-Life 3 non arriverà mai e che Valve preferisce raccontare storie attraverso il proprio store anziché sviluppare nuovi capitoli di una delle saghe più amate di sempre.