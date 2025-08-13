Dopo anni di attesa, e frustrazioni per quei collezionisti che odiano le copie fisiche incomplete, sembra che Grand Theft Auto: The Trilogy (che trovate su Amazon) riceverà una nuova edizione fisica, completa, per nintendo Switch, la quale non richiederà alcun download aggiuntivo.

La scoperta è emersa dall'immagine di vendita di Amazon US, che ora mostra una cover art completamente priva del famigerato banner che avvertiva della necessità di scaricare contenuti aggiuntivi, iniziando a generare speculazioni fra i collezionisiti che si chiedono se si tratti di un semplice errore o di una nuova edizione.

Il fenomeno delle edizioni fisiche "monche" ha caratterizzato negativamente diversi lanci durante gli anni d'oro di Nintendo Switch, dove molti colleizonisti si sono trovati tra le mani una custodia contenente semplicemente un codice di download invece del gioco completo.

Questa pratica ha generato non poche polemiche anche tra quei giocatori che vorrebbero avere il controllo completo sui propri acquisti digitali. Una situazione che si è aggravata con l'annuncio delle Game-Key Card per Nintendo Switch 2, andando ad alimentare ulteriori timori sulla effettiva scomparsa delle edizioni fisiche vere e proprie.

Un cambiamento inaspettato

La pagina Amazon del prodotto rivela che questa nuova versione fisica completa sarebbe stata rilasciata il mese scorso, mantenendo però ancora la presenza della "vecchia" versione che richiedeva download aggiuntivi.

Il dettaglio più sorprendente riguarda il prezzo: l'edizione completamente fisica risulta paradossalmente più economica rispetto a quella che necessitava di contenuti scaricabili.

Questo elemento ha ulteriormente incuriosito i collezionisti, che ora si interrogano sulla veridicità dell'informazione e sulle motivazioni dietro questo cambio di rotta.

Se confermata, questa edizione dovrebbe includere anche gli aggiornamenti più recenti sviluppati da Video Games Deluxe, il team che ha preso il controllo del progetto dopo le controverse performance iniziali di Grove Street Games.

Il passaggio di consegne era stato necessario per correggere i numerosi problemi tecnici e di qualità che avevano caratterizzato il lancio originale della raccolta, rendendo questa edizione fisica ancora più appetibile per chi aveva rimandato l'acquisto.

Per quanto riguarda la community dei collezionisti, al momento rimangono cauti, chiedendosi scherzosamente chi sarà disposto a "sacrificarsi per la squadra" ordinando una copia per verificare l'autenticità della notizia. Nel mentre GTA 6 sembra che non subirà più alcun rinvio, almeno secondo quanto dichiarato nella riunione degli azionisti di Take-Two.