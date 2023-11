GTA 6, l'annuncio ufficiale sembra davvero imminente

Forse finalmente i fan potrebbero presto dover smettere di attendere novità ufficiali per quanto riguarda GTA 6: stando alle ultime indiscrezioni, Rockstar Games avrebbe deciso che è quasi arrivato il momento di svelare il nuovo capitolo dell'amatissima serie open world.

Il quinto capitolo della serie è diventato uno dei più grandi successi videoludici della storia, conquistando tantissimi fan in diverse generazioni, inclusa quella attuale (trovate l'edizione next-gen su Amazon).

È comprensibile dunque come mai GTA 6 sia così atteso: si tratta del classico videogioco che potrebbe monopolizzare l'attenzione per un'intera generazione, e non solo per un unico anno videoludico.

Le uniche informazioni in nostro possesso sono arrivate tramite un clamoroso megaleak ai danni dell'azienda e ad altre indiscrezioni, oltre a brevetti che suggeriscono l'arrivo di feature come animazioni incredibilmente realistiche, ma forse a breve potremmo definitivamente saperne di più.

Un nuovo report del giornalista Jason Schreier su Bloomberg (via Game Rant) ci svela infatti che Rockstar Games avrebbe deciso di fare un annuncio ufficiale dedicato a GTA 6 già a partire da questa settimana, dando dunque la conferma definitiva del sesto capitolo in arrivo.

Ricordiamo infatti che, tecnicamente parlando, nonostante il megaleak non è mai arrivato alcun annuncio ufficiale sul prossimo episodio, ma il team di sviluppo ha solo ammesso che stava lavorando a un nuovo videogioco.

Già nei prossimi giorni potrebbe dunque arrivare il reveal ufficiale, ma non dovrebbe essere accompagnato da alcun trailer: sempre secondo le indiscrezioni, pare che ne sia prevista la pubblicazione per il prossimo mese, in contemporanea con il 25esimo anniversario di Rockstar Games.

Lo studio di sviluppo è stato infatti fondato nel dicembre del 1998, rendendo dunque tale data decisamente affascinante. Un'indiscrezione che conferma quanto affermato da un noto insider qualche mese, che suggeriva un reveal proprio a novembre o a dicembre per i TGA 2023.

Ovviamente, vi invitiamo comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Rockstar o Take-Two.

Sempre lo stesso insider, aveva anticipato una possibile finestra di lancio per GTA 6, sostenendo che non sarebbe uscito prima della primavera 2025. Vedremo se potremo finalmente riportarvi delle notizie certe a breve.