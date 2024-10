GTA 6 riproporrà una feature di GTA San Andreas? I fan lo sperano

GTA San Andreas è un punto culminante della serie per molti fan di Grand Theft Auto, specie per il look anni '90.

Dalla sua uscita, non abbiamo più visto un capitolo di GTA (serie che trovate su Amazon) che ponesse lo stesso tipo di enfasi sulla cultura delle gang e su tutto ciò che ne deriva. E non ci aspettiamo che la situazione cambi, per una serie di motivi.

Advertisement

Su Reddit, uno dei post più importanti della pagina di GTA 6 è quello in cui si chiede a Rockstar Games di riportare nel gioco la guerra tra bande (via CB).

Sebbene questa fosse un pilastro della storia e del gameplay di GTA San Andreas, è difficile che lo sarà anche in GTA 6.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Innanzitutto, nessuno dei protagonisti del gioco, Lucia e Jason, sembra avere affiliazioni con le gang e, se le hanno, non sono così evidenti e centrali per il personaggio come per CJ in GTA San Andreas.

Quindi, come potrebbero i giocatori partecipare alla guerra tra bande se non c'è una spiegazione narrativa?

In secondo luogo, Miami non ha lo stesso tipo di cultura malavitosa di Los Angeles, per non parlare della Los Angeles degli anni Novanta.

Si stima che nella Los Angeles di oggi ci siano oltre 450 bande diverse. A Miami la stima è di circa 70.

In altre parole, non solo non ha senso dal punto di vista dei personaggi, ma ha meno senso dal punto di vista dell'ambientazione. A Miami ci sono alcune bande importanti, ma non allo stesso livello di Los Angeles.

Insomma, mai dire mai, anche se allo stato logico delle cose è davvero difficile che la guerra tra bande possa tornare in GTA 6.

Restando in tema, l'ex Rockstar Obbe Vermeij ha spiegato che secondo lui GTA 6 avrà un ciclo di vita di 10 anni e oltre, anche e soprattutto grazie al nuovo GTA Online.