GTA 6, in attesa di novità c'è chi giura di non farne parte

Periodicamente arrivano indiscrezioni più o meno presunte su GTA 6, e stavolta tocca a qualcuno che ha giurato di non essere all'interno del nuovo titolo di Rockstar Games.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) ormai fanno sì che qualunque cosa sia buona pur di avere qualche idea sul titolo.

Advertisement

C'è chi avrebbe addirittura svelato il nome in codice di GTA 6, in una indiscrezione circolata in rete di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa.

E mentre uno dei presunti protagonisti potrebbe aver dato un indizio sul titolo, ce n'è un altro che, invece, ha deciso di calmare subito i bollenti spiriti dei fan.

Tra le tante voci che si rincorrono su GTA 6 ci sono alcune idee ricorrenti che da anni riportiamo, tra cui il fatto che sarebbe ambientato a Vice City e che ci saranno due protagonisti di nome Jason e Lucia, una coppia ispirata a Bonnie Clyde.

In questo contesto sono cominciate a circolare delle voci secondo cui Leslie Lluvet, già apparsa in Far Cry 6 nel ruolo di Zenya, avrebbe dovuto interpretare la fantomatica Lucia.

Voci che, oggi, sono state smentite (tramite The Gamer).

«Sono stata bombardata di messaggi sul nuovo Grand Theft Auto», ha scritto l'attrice recentemente sui social, continuando:

«Non sono Lucia, gente. Sono Zenya di Far Cry 6. Smettetela di mandarmi messaggi, gente.»

Non è ben chiaro, ad oggi, come sia nato questo rumor all'inizio. Tuttavia la risposta dell'attrice serve a mettere un punto su questa storia.

Lluvet non l'attrice che i fan hanno preso di mira affibbiandole l'interpretazione di uno dei due protagonisti di GTA 6. Per un periodo è circolato il nome di Alexandra Echavarri, che però non è stata credibile per lungo tempo secondo i fan.

In tutta questa spasmodica attesa per GTA 6, intanto i fan hanno deciso di crearsi un trailer per conto loro così da immaginare di aver finalmente avuto novità da Rockstar.

Tra l'altro il sesto capitolo di Grand Theft Auto potrebbe non essere neanche l'ultimo gioco in arrivo per Rockstar, secondo delle fonti.