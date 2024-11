Aspettando GTA 6, GTA Online si aggiorna con extra gratis

La nuova settimana di aggiornamenti di Grand Theft Auto Online è arrivata, portando con sé sconti imperdibili, eventi con ricompense raddoppiate, omaggi speciali per il Ringraziamento e tanto altro.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Come riportato anche da The Gamer, questo aggiornamento segna anche l’ultima settimana per partecipare alla Heist Challenge e guadagnare ricompense esclusive.

Come ogni giovedì, Rockstar Games rinnova i contenuti di GTA Online, offrendo ai giocatori nuove opportunità per arricchirsi e divertirsi.

Vediamo nel dettaglio cosa include l’aggiornamento della settimana del 28 novembre.

Per celebrare il Ringraziamento, Rockstar regala ai giocatori gli outfit Tan Turkey e Brown Turkey: basta accedere al gioco entro il 4 dicembre per aggiungerli gratuitamente al proprio guardaroba.

Chiunque completi almeno una volta il Diamond Casino Heist questa settimana riceverà un bonus di 100.000 GTA$ e il raro Diamond Strike Vest. Inoltre, la cassaforte del Diamond Casino sarà garantita con i preziosi diamanti durante il finale del colpo.

I giocatori di GTA Online hanno tempo fino al 4 dicembre per contribuire al furto collettivo di 20 trilioni di GTA$ tramite i finali dei colpi selezionati. Se l’obiettivo verrà raggiunto, Rockstar ricompenserà tutti con:

La giacca Pacific Standard Varsity

La barca Police Predator

L’outfit NOOSE

Le ricompense saranno distribuite in un aggiornamento speciale a dicembre. Per chi preferisce concentrarsi sugli eventi settimanali, Rockstar ha attivato il doppio denaro e RP su:

Serie Diamond Adversary

Gare Open Wheel

Salti nel vuoto Junk Energy

Modalità Deadline, ispirata a Tron

Gli sconti continuano con offerte incredibili:

35% di sconto su hangar, depositi di rottami e relative modifiche

30% di sconto su sale giochi e relative migliorie

50% di sconto su veicoli come Pegassi Weaponized Ignus, Ocelot Stromberg, Imponte Deluxo e molti altri

Gli abbonati a GTA+ possono ottenere:

La moto Nagasaki Shinobi gratuitamente

Abbigliamento a tema biker

Sconti del 50% su MC Clubhouses

Ricompense doppie per le attività LS Tags

Sconti del 50% su tutte le armi e gli esplosivi

Altre offerte dell'aggiornamento sono:

Veicolo della Ruota della Fortuna al Diamond Casino: Dinka RT3000

ùVeicolo premio LS Car Meet: Karin Futo GTX (vincendo una gara nella serie LS per quattro giorni consecutivi)

Showroom di Simeon: Benefactor Surano, Vapid Bullet e altri

Showroom di Lusso: Ubermacht Niobe e Overflod Pipistrello

