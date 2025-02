GTA 6, i fan ora puntano al 6 febbraio (ma c'è un perché)

La fame di notizie su Grand Theft Auto 6 ha ufficialmente raggiunto livelli surreali.

I fan del prossimo titolo Rockstar Games (il precedente lo trovate su Amazon) sono ormai così disperati che si aggrappano persino agli eventi più noiosi del 2025, sperando di ottenere una data d'uscita ufficiale.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, giovedì 6 febbraio si terrà la nuova earnings call di Take-Two Interactive, società madre di Rockstar Games.

Un evento che, normalmente, interesserebbe solo chi passa le serate a leggere il Financial Times.

Eppure, questa volta, la comunità di GTA 6 è in fibrillazione: c’è chi è convinto che nel corso della conferenza verrà annunciato un possibile rinvio del gioco.

Se GTA 6 fosse ancora previsto per il 2025, come dichiarato in precedenza, Take-Two avrebbe tutto l’interesse a ribadirlo per tranquillizzare gli investitori.

E questo, indirettamente, darebbe ai giocatori una piccola certezza: il gioco potrebbe davvero arrivare quest’anno.

Nei meandri di Reddit, i fan stanno già dando il via a teorie e speculazioni. «Non sono mai stato così emozionato e nervoso per la conference call di una compagnia in tutta la mia f***uta vita», scrive un utente.

Un altro aggiunge: «Se confermano il periodo d’uscita, allora Rockstar potrebbe essere a giorni – se non a ore – dal rilasciare nuove informazioni.»

Il fatto che ormai si aspetti con trepidazione una riunione di dirigenti milionari che parlano di azioni e dividendi dovrebbe far riflettere sul livello di astinenza da GTA 6.

Ma in fondo, i numeri comandano: Take-Two ha il dovere di rassicurare gli azionisti, quindi qualche informazione verrà fuori.

Perciò sì, mettete un promemoria sul calendario: il 6 febbraio potrebbe essere il giorno in cui avremo finalmente qualcosa di concreto su GTA 6. Oppure l’ennesima delusione collettiva.

E la cosa peggiore? Take-Two lo sa benissimo. Giocherà con la suspense, dirà il minimo indispensabile per non far crollare il titolo in borsa e lascerà il pubblico a marcire nell’attesa. Nel frattempo, Rockstar se la ride. E a ben vedere, chi può biasimarli?

