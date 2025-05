GTA 6 non è ancora uscito, ma i fan ci regalano la mappa interattiva

I fan di Grand Theft Auto VI possono finalmente iniziare a pianificare rapine, inseguimenti e fughe spettacolari nella nuova Vice City: una mappa interattiva dedicata al gioco è stata infatti pubblicata online, realizzata dalla community.

La mappa, non ufficiale ma incredibilmente dettagliata (e che trovate qui), si basa su tutto il materiale promozionale rilasciato finora da Rockstar Games: trailer, immagini, indizi visivi sul sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon).

L’obiettivo? Offrire una rappresentazione credibile dello Stato di Leonida, l’ambientazione del nuovo titolo, e permettere ai giocatori di iniziare a orientarsi nella nuova metropoli e dintorni, anche se il gioco uscirà solo il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X/S.

Che GTA 6 sarà un gioco colossale non è una novità: ogni piccolo dettaglio trapelato suggerisce un mondo aperto ancora più vasto, ricco di attività e possibilità.

Dalla pesca al volo acrobatico, dalle immersioni alle scorribande criminali più elaborate, tutto fa pensare che Rockstar stia preparando il capitolo più ambizioso della saga.

Il progetto della mappa interattiva è quindi uno strumento utile per i fan che non vogliono arrivare impreparati al lancio. Anche se, va detto, si tratta comunque di stime e interpretazioni: Rockstar non ha ancora rilasciato una mappa ufficiale del gioco, e probabilmente manterrà il riserbo fino al day one.

Nella parte settentrionale della mappa, ad esempio, si notano ampie zone verdi ancora senza dettagli: è molto probabile che Rockstar abbia volutamente evitato di mostrarle nei trailer per non svelare troppo in anticipo.

Trovo in ogni caso questa iniziativa della community davvero affascinante. È un po’ come partecipare a una caccia al tesoro collettiva, cercando di ricostruire il mondo di GTA 6 prima ancora di averlo tra le mani.

Certo, bisogna mantenere un po’ di sano scetticismo — dopotutto sono solo supposizioni — ma è anche bello vedere quanto entusiasmo e passione ruotino intorno al gioco. Personalmente, preferisco godermi la sorpresa al momento giusto, ma non nego che un’occhiata alla mappa la darò.

Parlando ancora di GTA 6, a quanto pare il secondo trailer del gioco ha conquistato anche Michael di GTA 5 (specie per un "dettaglio").