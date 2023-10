GTA 6 avrà, pare, una cosa in comune con Spider-Man 2

GTA 6, il cui primo trailer potrebbe essere svelato molto presto, continua a far parlare di sé, ora per quanto riguarda i tempi di caricamento.

Il sequel del celebre GTA V (trovate l’edizione current-gen ) non si è infatti ancora mostrato, se non per il mega leak dei mesi scorsi.

E se qualcuno avrebbe già visto il trailer del gioco, per ben due volte, i giocatori "normali" non sono ancora stati graziati da alcunché.

Ora, come riportato anche da GamingBible, nonostante gran parte dei filmati trapelati di GTA 6 siano stati "uccisi", ce n'è uno che è rimasto particolarmente impresso nella mente dei fan.

Nel filmato che ha impressionato tutti vediamo il gioco passare da Lucia a Jason0 (ossia la coppia di protagonisti del gioco) istantaneamente.

Ciò non può non ricordare il passaggio da Peter a Miles in Marvel's Spider-Man 2, disponibile in esclusiva assoluta su console PS5 dal 20 ottobre di quest'anno.

A sorprendere, quindi, sarà la velocità con cui il nuovo gioco migliora le sequenze di caricamento rispetto a GTA V che, come molti ricorderanno, è terribilmente lento.

Resta da vedere se questa caratteristica resterà intoccata nella versione finale del gioco, visto che comunque i filmati trapelati del sesto GTA facevano riferimento a una versione WIP del gioco Rockstar (ossia Work In Progress).

Nell'attesa di vedere finalmente GTA 6 in azione in tutto i suo splendore tecnico, c'è chi ha deciso di dare vita al "remake" di GTA 4 in Unreal Engine 5, davvero sbalorditivo.

Ma non solo: c'è infatti anche chi si si è sbizzarrito creando il presunto logo perfetto di GTA 6.

Infine, proprio in queste ore Rockstar Games ha deciso di offrire agli abbonati a GTA+ (ossia il proprio mini Game Pass) due spin-off di Grand Theft Auto. Scopri quali nella nostra notizia dedicata.