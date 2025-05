GTA 4 next-gen, forse ci siamo: uscita nel 2025?

Secondo quanto riportato da una fonte affidabile, Grand Theft Auto IV sarebbe in fase di porting per le console di attuale generazione, e il suo lancio potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno.

La notizia arriva da Tez2, noto insider e punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Rockstar Games, che ha dichiarato di aver ricevuto un’indicazione diretta da una fonte interna allo studio.

Dopotutto, il gioco in questione ha da poco compiuto ben 17 anni, quindi i tempi sarebbero più che maturi.

L’operazione, che sarebbe già in sviluppo da circa un anno, non punterebbe però a un vero e proprio remaster, bensì a un port migliorato, probabilmente con qualche aggiornamento tecnico per renderlo compatibile con PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Series S.

Un salto generazionale, quindi, più nella forma che nella sostanza, ma comunque significativo: su console, infatti, GTA 4 (avvistabile ancora su Amazon) è rimasto confinato a PS3 e Xbox 360, ed è accessibile oggi solo tramite retrocompatibilità o su PC.

Il ritorno di Niko Bellic su hardware moderno, per quanto ancora privo di annunci ufficiali, ha già scatenato entusiasmo tra i fan, che da tempo chiedevano una riedizione di uno dei capitoli più maturi e cupi dell'intera saga.

Inoltre, sempre secondo Tez2, il port di Max Payne 3 potrebbe seguire a ruota, e non si esclude la possibilità di un pacchetto multiplo o addirittura una "Definitive Edition" comprendente altri titoli della storica collaborazione tra Rockstar e Remedy.

Ovviamente, trattandosi di indiscrezioni, è bene mantenere una certa cautela. Anche se la fonte ha una lunga storia di anticipazioni rivelatesi corrette, i piani interni degli sviluppatori sono sempre soggetti a cambiamenti.

Se la notizia si concretizzasse, si tratterebbe di un’occasione perfetta per (ri)scoprire Liberty City in chiave moderna, in attesa del tanto atteso GTA 6.