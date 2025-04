GTA 4 riceve il remaster dei fan, ed è giocabile

I fan sono in religiosa attesa di GTA 6, ma a quanto pare hanno rimesso gli occhi sopra il "vecchio" GTA 4 .

Lasciando da parte GTA 5 il quarto capitolo è ancora molto chiacchierato.

Basti pensare che diverse settimane fa un video a 8K ha mostrato la mappa di GTA 4 ricreata con il motore grafico di GTA 5 e con diverse modifiche grafiche.

Ora, come riportato anche da GamingBible, di recente qualcuno è andato ancora oltre, dando vita a una sorta di remaster di GTA 4.

Sebbene la grafica del gioco dell'era Xbox 360 e PlayStation 3 non sia invecchiata nel migliore dei modi, non è poi così male per gli standard moderni, e con qualche mod su PC può essere migliorata in modo significativo.

Il video di tale L321 su YouTube mostra infatti GTA 4 con una serie di miglioramenti grafici disponibili solo per i giocatori su PC.

Ma non solo: nella descrizione del filmato viene spiegato come aggiungere le mod passo dopo passo, quindi nulla vi vieta di provarci anche voi.

Come potete vedere voi stessi, questa remaster mod migliora la grafica e il framerate del gioco per renderlo più in linea con GTA 5 in termini di qualità.

Ad un occhio inesperto potrebbe essere scambiato per una sorta di espansione di GTA 5, anche se il tutto è visibilmente ancora un po' grezzo.

Ad ogni modo, è un passo avanti niente male rispetto alla versione base. Naturalmente anche le texture e la risoluzione sono di gran lunga migliori, così come il modello di Niko Bellic.

Se volete migliorare la grafica del gioco, potete in ogni caso utilizzare anche vari pacchetti di texture HD, tipo questi che vi abbiamo segnalato diversi mesi fa.

Ricordiamo infine che GTA 6 è in arrivo nel 2025 su PS5 e Xbox Series S|X (niente PC al lancio, spiacenti): facciamo il punto su tutte le informazioni già note sul gioco.