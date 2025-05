Rockstar Games è pronta a riportarci a Liberty City, e lo fa nel modo più conveniente possibile: Grand Theft Auto III – The Definitive Edition sarà gratuito per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 10 giugno 2025.

Lanciata inizialmente nel 2021 come parte della GTA Trilogy – The Definitive Edition (che trovate fisica su Amazon), questa versione di GTA 3 non ha certo fatto faville al debutto: bug, glitch visivi e una lunga lista di problemi avevano compromesso il lancio.

Tuttavia, con il tempo Rockstar è corsa ai ripari, correggendo la maggior parte dei problemi lasciati da Grove Street Games, lo studio che si era occupato del porting.

Ora, la Definitive Edition di GTA 3 è considerata da molti come una vera versione migliorata del classico del 2001.

Per riscattare Grand Theft Auto III – The Definitive Edition gratuitamente devi essere abbonato a PlayStation Plus Extra o Premium. Il titolo, ricordo ancora una volta, sarà disponibile dal 10 giugno 2025 all’interno del Catalogo Giochi (assieme alle aggiunte più recenti).

Al momento gli abbonamenti PS Plus sono in sconto, quindi potrebbe essere il momento ideale per fare l’upgrade.

Anche se la Trilogy ha avuto un inizio turbolento, oggi GTA 3 DE si presenta ottimizzato e finalmente giocabile con piacere, con grafica migliorata, controlli aggiornati e bug eliminati.

Dopo il disastroso lancio della Definitive Edition, in pochi avrebbero quindi scommesso su una “redenzione”, e invece eccoci qui: con le patch giuste, anche un titolo maltrattato può riconquistare dignità.

Per chi vuole riscoprire le origini in 3D della serie GTA, questa è l’occasione perfetta. Liberty City ti aspetta, e stavolta non dovrai nemmeno spendere un centesimo in più per tornarci.

Parlando invece del futuro, addirittura oltre il prossimo e attesissimo GTA 6, avete letto che i fan già pensano di conoscere l'ambientazione di GTA 7?