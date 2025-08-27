Gran Turismo 7 (qui la nostra recensione) si arricchisce di nuove auto e contenuti con l’aggiornamento gratuito 1.62, disponibile dal 27 agosto.

L’update introduce quattro modelli che rappresentano filosofie molto diverse: dalla mobilità elettrica di Sony Honda all’estro francese Renault, fino alle interpretazioni estreme della sportiva americana più famosa. In più arrivano nuovi eventi nei Circuiti Mondiali e inedite opzioni per la modalità Scapes.

L’Afeela 1 del 2026 segna il debutto di Sony Honda Mobility in gioco, non è solo un’auto elettrica, ma un concetto di mobilità in cui l’abitacolo diventa spazio d’intrattenimento, con audio ottimizzato per ogni sedile, cancellazione del rumore e tecnologie di sound spaziale.

Il design minimale nasconde radar e sensori nella carrozzeria, con maniglie integrate, mentre la vera innovazione è l’agente personale capace di conversazioni naturali e di apprendere le preferenze dei passeggeri.

Chevrolet porta due versioni futuristiche della Corvette, la CX Concept 2025 è una supercar 100% elettrica con 2.000 cavalli generati da quattro motori, aerodinamica attiva e sistema di downforce con ventole per il massimo equilibrio tra pista e strada.

Mantiene lo stile atletico tipico della Corvette, ma con un abitacolo pensato esclusivamente per il pilota. La CX.R Vision Gran Turismo Concept spinge ancora oltre con un ibrido che unisce tre motori elettrici a un V8 biturbo alimentato a carburante sintetico, per gare di durata. Design aggressivo, peso ridotto e abitacolo minimalista ne fanno una vera macchina da competizione.

Diversa la proposta della Renault Avantime 3.0 V6 24V del 2002, un modello unico che univa la praticità di un monovolume all’esclusività di una coupé. Disegnata da Patrick Le Quement, offriva cinque posti, tetto panoramico e finestrini abbassabili per un’esperienza simile a una cabrio. Il V6 da 207 cavalli garantiva prestazioni equilibrate e una guida confortevole, con un tocco di eccentricità tutta francese.

L’aggiornamento non si limita alle auto, arrivano tre nuovi eventi nei Circuiti Mondiali: l’European Sunday Cup 400 al Circuit de Sainte-Croix, la Japanese 4WD Challenge 600 al Michelin Raceway Road Atlanta e la World Touring Car 900 al leggendario Spa-Francorchamps. C’è anche un nuovo menu extra, “Pionieri delle Corse Giapponesi”, e una nuova ambientazione per le foto in Scapes: la baia di Tokyo.

Con la patch 1.62, Gran Turismo 7 continua a fondere realismo e sperimentazione, offrendo ai giocatori esperienze di guida che vanno dalle auto da sogno alle curiosità storiche dell’automobilismo.