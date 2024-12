Google Pixel 9 in OFFERTA: prestazioni elevate a un PREZZO IMPERDIBILE! -22%

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia che unisca prestazioni elevate e un prezzo competitivo, l'offerta di Unieuro sul Google Pixel 9 è da non perdere. Attualmente disponibile a soli 699€, questo rappresenta uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 899€, offrendo un risparmio significativo per un dispositivo di fascia alta.

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 9 si distingue per il suo display Actua OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2424 pixel), garantendo immagini nitide e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura un'esperienza fluida durante la navigazione e il gaming. Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal potente processore Google Tensor G4, supportato da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo prestazioni rapide e reattive in ogni situazione.

Uno dei punti di forza del Pixel 9 è il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.7 è dotata di stabilizzazione ottica dell'immagine, permettendo scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 10,5 MP con apertura f/2.2 è ideale per selfie di alta qualità. Inoltre, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, funzioni come "Aggiungimi" e "Magic Editor" consentono di migliorare e personalizzare le foto in modo semplice e intuitivo.

La batteria da 4700 mAh garantisce un'autonomia che supera le 24 ore, supportando la ricarica rapida e wireless per una maggiore comodità. Il design del Pixel 9 combina vetro resistente Corning Gorilla Glass Victus 2 e una cornice in alluminio riciclato al 100%, offrendo durabilità e un tocco ecologico. Inoltre, la certificazione IP68 assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali.

Il sistema operativo Android 14, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti, garantisce un'esperienza utente aggiornata e sicura nel tempo. L'integrazione di Gemini, l'assistente AI di Google, offre funzionalità avanzate come la sintesi di documenti e messaggi, oltre a suggerimenti personalizzati basati sulle abitudini dell'utente.

Con un prezzo promozionale di 699€ su Unieuro, il Google Pixel 9 rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo moderno e performante. Questa offerta consente di accedere a tecnologie di ultima generazione a un costo più accessibile, rendendo il Pixel 9 una scelta eccellente per utenti esigenti e appassionati di tecnologia.

Vedi offerta su Unieuro