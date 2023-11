Google Pixel 8 a soli 607€ su Unieuro: sconto del 24%

Mentre Amazon propone le sue offerte per il Black Friday (non perdete il nostro articolo con aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte), Unieuro lancia sconti ancora più vantaggiosi. Dopo la promozione NO IVA, ora è possibile risparmiare un ulteriore 24% su un ampio catalogo di prodotti a partire da 199€!

Fino al 24 novembre, potete beneficiare di uno sconto del 24% direttamente al carrello, anche su prodotti già in offerta. Tra questi, il Google Pixel 8, disponibile a soli 607€ invece di 799€!

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 è perfetto per chi desidera un dispositivo con prestazioni elevate, una fotocamera di qualità professionale e un'esperienza di navigazione fluida. Ideale per chi utilizza il proprio smartphone per navigare, giocare o guardare video in alta definizione, grazie al suo potente chip e schermo ad alta risoluzione. Con oltre 24 ore di autonomia della batteria, è adatto a chi è sempre in movimento.

Dal punto di vista tecnico, il Google Pixel 8 vanta una fotocamera Pixel da 50MP e un display OLED da 6,2 pollici. Dotato del chip Google Tensor G3, garantisce prestazioni eccellenti e un'esperienza utente ottimizzata grazie all'Intelligenza Artificiale di Google. È anche resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo un investimento a lungo termine e ideale anche per gli amanti delle avventure all'aperto.

Questa è un'opportunità eccezionale per chi desidera acquistare uno smartphone con funzionalità di alto livello, una fotocamera eccellente e una batteria che garantisce un'intera giornata di autonomia, o per coloro che aspettavano il momento ideale per effettuare l'acquisto. Ricordiamo che lo sconto aggiuntivo del 24% sarà applicato direttamente nel carrello, abbassando il prezzo da 799€ a soli 607,24€.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante.

