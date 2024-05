Gollum potrebbe aver ispirato il prossimo film de Il Signore degli Anelli

Quello de Il Signore degli Anelli è un brand molto forte, sebbene l'ultima iterazione del franchise videoludico è stato un fallimento: parliamo ovviamente del gioco dedicato a Gollum.

Daedalic Entertainment ha infatti dedicato un gioco a Gollum (che trovate su Amazon), davvero poco meritevole di attenzioni.

Nella nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum non ci siamo infatti andati per niente leggeri, purtroppo.

Ora, come riportato da The Hollywood Reporter, la popolarità del gioco - nonostante non sia certo un capolavoro - potrebbe aver spinto Warner Bros. a credere nel prossimo progetto cinematografico.

Warner ha fatto l'annuncio a sorpresa giovedì durante la conferenza sui guadagni del primo trimestre e ha sottolineato che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum è il titolo provvisorio del nuovo film.

Tuttavia, la prospettiva di un film incentrato sulla creatura tormentata che Peter Jackson e Andy Serkis hanno portato in vita nella trilogia originale sta ricevendo un forte scetticismo da parte dei fan.

Questo, senza contare che il titolo è già stato adottato tempo da da un cortometraggio fan-made. Il film, diretto da Chris Bouchard e intitolato - appunto - The Hunt for Gollum, dura 39 minuti e ha ricevuto molti apprezzamenti dai fan alla sua uscita.

Ma, come sottolinea THR, si sospetta che la popolarità del videogioco su Gollum, uscito l'anno scorso, abbia ispirato almeno in parte il progetto.

Speriamo solo che il risultato finale che vedremo al cinema sia comunque migliore dello scadente action adventure ambientato nella Terra di Mezzo con cui abbiamo avuto a che fare.

Ricordiamo in ogni caso anche che Gollum è risultato essere il peggior gioco del 2023 secondo Metacritic, togliendo quindi il titolo all'altrettanto sfortunato Redfall di Arkane.

Del resto, sempre Gollum ha avuto anche i suoi problemi prima del lancio, e delle controversie che hanno fatto subito discutere la community di giocatori.