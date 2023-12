GOG, primo gioco gratis (e sconti) per il Natale

La piattaforma di distribuzione digitale GOG di CD Projekt ha recentemente dato il via ai saldi invernali e i giocatori possono richiedere cinque giochi gratuiti nell'ambito della promozione, di cui uno gratis da ora.

Il primo di questi è infatti Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, ed è gratuito da ora e fino al 16 dicembre.

La versione per PC ha un punteggio Metacritic di 76 e di solito viene venduta a 19,99 dollari. Il gioco ha anche quattro contenuti scaricabili, tutti attualmente scontati del 50%.

La descrizione ufficiale recita:

Legend of Keepers è il mix perfetto tra gestione dungeon e roguelite. La Dungeons Company ti ha assunto come dungeon master. Il tuo compito è semplice: proteggere i loro dungeon!

Si noti che per richiedere una copia gratuita di Legend of Keepers è necessario iscriversi alle e-mail promozionali di GOG.

I saldi invernali di GOG consentono in ogni caso ai giocatori di risparmiare su oltre 6.000 articoli, tra cui sconti del 90% su XCOM 2, Mirrors Edge e Divine Divinity e Divinity 2 di Larian Studios.

Nel frattempo, i fan possono risparmiare l'80% su giochi come Psychonauts 2, Dragon Age: Origins - Ultimate Edition e Warhammer 40K Bundle. Quest'ultimo include Warhammer 40.000: Dawn of War, Warhammer 40.000: Dawn of War 2 e Warhammer 40.000: Space Marine.

Altre offerte di sconti all'80% includono Skyrim: Special Edition, Divinity: Original Sin - Enhanced Edition, Yakuza: Like a Dragon - Hero Edition e Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition.

Restando in tema, abbiamo scovato altri dodici giochi che potete provare con mano su Steam, gratuitamente: ecco i link per il download gratis.

Ma non solo: per il Natale su Epic Games Store è disponibile il nuovo regalo gratis scaricabile per tutti, ma solo per poco.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.