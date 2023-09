GOG, il nuovo gioco gratis è un gestionale terrificante

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Advertisement

Di recente la piattaforma aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare e interessante.

Il titolo si aggiunge dunque all'elenco di giochi gratis anche in offerta per i saldi autunnali dello store in questione, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è Ghost Master, un gioco di ruolo fantasy strategico con un sapore genuinamente vecchia scuola.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare:

«"Allena" i tuoi demoni. Metti alla prova i tuoi poltergeist e metti in marcia i tuoi fantasmi. Divertiti un po' in questo mondo inquietante ispirato ai classici film horror come "Hellraiser" o "Ghost Ship". Diventerai il Signore dei Fantasmi in un mix unico di strategia, avventura e simulazione macabra. Il tuo unico scopo è spaventare i mortali fuori città.»

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, Ghost Master sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Non sarà necessario affrettarsi, dato che non c'è alcun limite di tempo: Ghost Master è infatti disponibile gratis per sempre.

A proposito di giochi gratis, non dimenticate quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui.

E non possiamo dimenticare che da alcuni giorni è ufficialmente disponibile il nuovo gioco gratis offerto da Amazon Prime Gaming: ecco di cosa si tratta.

Per concludere, mancano ormai solo pochi giorni alla conclusione ufficiale dei saldi di agosto, la promozione di PlayStation Store dedicata al mese più bollente dell'anno con un gran numero di giochi.