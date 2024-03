Niente 60 FPS per GTA 6, neanche su PS5 Pro, a quanto pare

Grand Theft Auto 6 arriverà nel 2025, ma in queste ore sono emersi alcuni dettagli che allontanano il gioco dai tanto ambiti 60 fotogrammi al secondo.

Dopo Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), gli occhi sono infatti tutti puntati sul sesto capitolo della serie.

Mentre i fan attendono il secondo trailer, ora si torna a parlare di ciò che GTA 6 offrirà dal punto di vista grafico.

Rich Leadbetter di Digital Foundry (via PSU) ha analizzato le ultime informazioni trapelate su PS5 Pro e ha rivelato che probabilmente Grand Theft Auto 6 girerà a "soli" 30 FPS sulla console non ancora annunciata, e non a 60 FPS come molti avrebbero sperato.

Nel caso vi fosse sfuggito, si prevede che la CPU di PS5 Pro non offrirà grandi vantaggi rispetto alla versione esistente della console, ma sarà dotata di una modalità ad alta frequenza della CPU che consentirà un aumento delle prestazioni del 10%.

Questo, secondo Leadbetter, significa che difficilmente GTA 6 girerà a 60 FPS su PS5 Pro.

Parlando nell'ultimo episodio di DF Direct, l'analista ha rivelato che se GTA 6 funziona a 30 FPS su PS5, allora funzionerà con lo stesso frame rate anche su PS5 Pro.

Tuttavia, sempre Leadbetter fa notare che se nell'improbabile caso in cui GTA 6 abbia una modalità a 60 FPS per PS5 "liscia", anche la Pro eseguirà il gioco a quella velocità.

Per quanto riguarda le prestazioni della CPU della PS5 Pro, è stato suggerito che l'aumento limitato rispetto al modello standard è dovuto al fatto che la console è stata prodotta tenendo conto della retrocompatibilità con PS6.

Il lancio di PS5 Pro è previsto per novembre 2024 ed è conosciuta internamente come Project Trinity: stando sempre alle indiscrezioni, questa potrebbe essere in ogni caso davvero velocissima se paragonata al modello precedente.

Infine, restando in tema, la data di uscita di GTA 6 sarebbe stata fissata a febbraio 2025, perlomeno secondo la stessa fonte che ha rivelato il trailer di debutto del gioco.