Gli sviluppatori di Gotham Knights sono al lavoro su un AAA

Gotham Knights non è stato proprio quel successo che i fan speravano, sebbene gli sviluppatori del gioco sono ora al lavoro su qualcosa di grosso.

Il titolo (lo trovate in offerta su Amazon) non ha infatti fatto breccia nel cuore dei lettori DC.

Il lancio del titolo è stato particolarmente burrascoso a causa di notevoli problemi di ottimizzazione, che il team ha poi cercato di risolvere con importanti patch.

Già mesi fa gli autori di Gotham Knights hanno già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A console, ma a quanto pare ora qualcosa si muove sul serio.

Come riportato anche da PSU, lo sviluppatore WB Games Montreal ha rivelato in un nuovo annuncio di impiego di essere al lavoro su un gioco d'azione e avventura AAA basato su una popolare serie.

L'annuncio di lavoro riguarda un direttore creativo, anche se non svela molto del nuovo progetto.

«In qualità di Creative Director, questi svolgerà un ruolo essenziale nella definizione e nell'esecuzione della visione di un franchise popolare nello spazio interattivo AAA», si legge nell'annuncio.

«In questo ruolo, guiderai il team principale di un progetto e ispirerai i compagni di squadra e gli stakeholder, fornendo al contempo una guida durante la fase di prototipazione e produzione, spingendo sull'innovazione e sulla qualità.»

«Inoltre, sarà responsabile (insieme al produttore esecutivo) di rappresentare il gioco presso i massimi dirigenti di WB e di promuovere il gioco sia internamente che esternamente», conclude la richiesta di impiego.

Nel novembre del 2022 lo studio stava assumendo un Senior Concept Artist per un "prossimo titolo per console AAA", mentre un altro annuncio di lavoro descriveva l'esperienza con l'Unreal Engine e l'architettura multiplayer.

Presumibilmente si tratta dello stesso progetto descritto in precedenza, ma visto che non è stato ancora annunciato nulla probabilmente non ne sapremo niente per un bel po'.

Speriamo solo che il gioco non faccia la fine di Suicide Squad: Kill the Justice League, divenuto un vero e proprio flop er Warner.