Gli autori di Gotham Knights sono già al lavoro su un nuovo tripla-A: ecco i dettagli

WB Games Montréal ha già iniziato tutti i preparativi necessari per iniziare lo sviluppo di un nuovo progetto, dopo aver lanciato Gotham Knights sul mercato: non è chiaro se sarà anch’esso un progetto collegato all’universo di Batman o DC Comics, ma sarà un titolo molto ambizioso.

Ovviamente non significa che gli aggiornamenti di Gotham Knights siano terminati (lo trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), ma il team si sta già preparando alla produzione di un nuovo ambizioso tripla-A.

VGC aveva infatti già segnalato l’annuncio riportato nel profilo LinkedIn di uno dei senior artist del loro ultimo titolo, che riportava come avesse iniziato a lavorare a un nuovo gioco «insieme alle attuali responsabilità di Gotham Knights», che includono numerosi aggiornamenti qualitativi, ma nelle ultime ore sono arrivati altri importanti sviluppi.

La redazione di eXputer ha infatti notato che il sito ufficiale di WB Games Montréal ha pubblicato una nuova offerta di lavoro: lo studio di sviluppo è attualmente alla ricerca di un Senior Gameplay Programmer. Un annuncio chiaramente pensato proprio per questo misterioso nuovo progetto.

L’offerta di lavoro, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, sottolinea che il candidato ideale deve aver avuto più di 6 anni di esperienza nello sviluppo dei videogiochi e deve aver lavorato ad almeno un tripla-A per console, che poi sia stato effettivamente pubblicato.

Tra i suoi incarichi ci sarà non solo il dover fare da mentore per i programmatori più inesperti, ma anche lavorare a stretto contatto con designer, artisti e altri programmatori per realizzare «una grande esperienza per i giocatori».

Fino a qui l’annuncio ci offre ben pochi indizi su cui lavorare, ma una nota in particolare sottolinea che è un vantaggio aver già lavorato «con Unreal Engine e architetture multiplayer», suggerendo dunque un’ambiziosa esperienza multigiocatore.

Un ulteriore indizio arriva invece dall’offerta di lavoro pubblicata per la ricerca di Senior Concept Artists, in cui viene specificato non solo che il gioco in questione sarà effettivamente un tripla-A per console, ma che tra i concept da realizzare ci sono «personaggi, armi e gear upgrades».

La menzione dei gear upgrade fa ipotizzare che il prossimo progetto di WB Games Montréal potrebbe anch’esso prendere spunto dalle idee realizzate per Gotham Knights, magari per realizzare un nuovo progetto ambientato sempre nell’universo DC Comics con nuovi elementi multiplayer. Ovviamente, è ancora presto per capire di cosa si tratti questo misterioso titolo tripla-A, ma vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare ulteriori novità.