Gli Oscar del videogioco italiano svelano le nomination

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha ufficialmente svelato le nomination per la tredicesima edizione degli Italian Video Game Awards.

L’evento, che celebra l’eccellenza del settore videoludico italiano, si terrà il prossimo 12 giugno alle ore 19:30 presso il Cinema La Compagnia di Firenze, all’interno dell’evento business First Playable.

Sette le categorie previste quest’anno, tra cui Best Italian Game, Outstanding Art e Outstanding Experience. Tra i più presenti troviamo On Your Tail di Memorable Games, candidato in tre categorie, ed Enotria: The Last Song, l’action-RPG "mascherato" di Jyamma Games, che punta forte sull’estetica.

Presente anche Extra Coin, l’ultima fatica di CINIC Games, che torna sotto i riflettori dopo The Wardrobe. Di seguito, tutti i finalisti:

Best Italian Game

A Quiet Place: The Road Ahead – Stormind Games

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms – Gamera Interactive

Enotria: The Last Song – Jyamma Games

Extra Coin – CINIC Games

On Your Tail – Memorable Games

Best Italian Debut Game

49 Keys – Michele Buonanno, Veronica Wu, Fabio Porfidia

An Everyday Story – Cactus Production

Death Noodle Delivery – Stupidi Pixel e Tiny Pixel

Gambit Shifter – Volcanite Games

OveRRoot – Hexagony

Outstanding Art

Caracoles – Yonder

Enotria: The Last Song – Jyamma Games

On Your Tail – Memorable Games

Outstanding Experience

Extra Coin – CINIC Games

On Your Tail – Memorable Games

While We Wait Here – Bad Vices Games

I vincitori delle categorie Outstanding Italian Company, Outstanding Individual Contribution e Community Spotlight Award verranno annunciati direttamente durante la cerimonia.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale degli organizzatori. L’appuntamento è quindi il 12 giugno, e a prescindere da chi vincerà, è già una vittoria vedere così tanti nomi e volti nuovi in corsa.

E se nell'attesa di scoprire i vincitori di questa edizione vi va di supportare il lavoro di SpazioGames, vi ricordo che potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi fisici preferiti senza alcun costo aggiuntivo.