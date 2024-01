Gli autori di Palworld stanno già sviluppando il prossimo videogioco-clone

Mentre Palworld sta creando scompiglio e non sembra dare alcun cenno di fermarsi, Pocketpair ha nelle tasche un nuovo videogioco decisamente ispirato ad un titolo più noto: Never Grave: The Witch and The Curse, che anche ai videogiocatori più disattenti non potrà non sembrare un clone di Hollow Knight.

Stavolta tocca quindi al metroidvania di cui si aspetta da anni il contenuto aggiuntivo Silksong, diventato ormai un tormentone per via dei numerosi rinvii che ha subito per poi cadere nel silenzio più totale.

Never Grave è un metroidvania con elementi roguelite, in cui i giocatori dovranno esplorare una mappa nei panni di una combattente con un misterioso cappello maledetto. Come nel più classico dei giochi del genere sarà possibile usare una varietà di magie, trovare nuovo equipaggiamento attraverso il loot ma anche costruire un proprio villaggio, il tutto con una modalità multigiocatori fino a 4 giocatori.

E, come potete vedere dal trailer, l'ispirazione estetica a Hollow Knight è evidente:

C'è da dire che Never Grave ha altre feature che non sono presenti all'interno di Hollow Knight, e chissà che non possa inseguire anche minimamente il successo di Palworld.

Il titolo non ha ancora una data di uscita se non per un generico primo quarto del 2024, come potete vedere dalla pagina di Steam, e non è ben chiaro se Never Grave uscirà solo su PC o anche su console.

Sicuramente con i soldi incassati da Palworld, che oltre a vendere un numero spaventoso di copie ora sta scalando la classifica di Steam, Pocketpair avrà tutte le risorse necessarie per sviluppare Never Grave al meglio.

Non ci sarà, quindi, la stessa dinamica che ha coinvolto "il Pokémon con le armi", visto che Pocketpair ha di chiarato di aver dato fondo a tutte le proprie risorse per riuscire a portare a termine la versione in accesso anticipato.