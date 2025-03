Gli autori di No Rest For the Wicked sono salvi: il futuro dopo Take-Two

No Rest for the Wicked, il nuovo progetto di Moon Studios, è finito al centro della bagarre di Private Division e fino a ora non era del tutto certo il suo destino.

Inizialmente, No Rest for the Wicked era pubblicato da Private Division, l'etichetta di Take-Two dedicata ai titoli di sviluppatori più piccoli.

Quando Take-Two ha messo in vendita Private Division nel novembre 2024, quasi tutti i giochi esistenti e non ancora pubblicati dell'etichetta sono passati al nuovo acquirente.

Fortunatamente, gli autori di Ori and the Blind Forest potranno lavorare tranquillamente, come riporta VGC.

Perché mentre Take-Two aveva deciso di mantenere i diritti per No Rest for the Wicked, e di non mettere in vendita questa IP insieme a Private Division, nella giornata di oggi Moon Studios ha annunciato di continuare la propria carriera come sviluppatore indipendente.

Questa mossa strategica permetterà agli sviluppatori di avere pieno controllo sulla direzione creativa del gioco, lanciato in accesso anticipato su Steam nell'aprile 2024 dopo ben sei anni di sviluppo.

L'annuncio dell'indipendenza è arrivato con parole chiare: «Abbiamo ottenuto i diritti di pubblicazione per No Rest for the Wicked, permettendoci di realizzare la nostra visione senza restrizioni.»

Moon Studios sembra sia riuscita a rinegoziare la situazione iniziale, ottenendo completa autonomia sul proprio prodotto, un risultato non scontato nell'industria dei videogiochi.

Una storia che ricorda quella di Toys for Bob, autori degli ultimi Crash Bandicoot, che avviò un percorso molto simile.

Contemporaneamente all'annuncio dell'indipendenza, Moon Studios ha rivelato i piani futuri per No Rest for the Wicked. Il 30 aprile arriverà un importante aggiornamento intitolato "The Breach", descritto come il più sostanzioso fino ad oggi. Questo update espanderà significativamente il gioco con nuove aree, armature, fazioni, nemici e armi, raddoppiando di fatto le dimensioni del mondo di gioco e approfondendone la narrazione.

E dopo "The Breach", lo studio si dedicherà a un altro importante aggiornamento che introdurrà una modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori.

Se volete rinfrescarvi la memoria su No Rest for the Wicked, qui trovate le nostre impressioni sull'early access.