Gli autori di Gotham Knights sono al lavoro su nuovi «tripla-A DC Comics»

Nel futuro dei videogiochi tripla-A di casa Warner Bros. ci sarà ancora tantissimo spazio per gli eroi più amati dei fumetti DC Comics, con un contributo particolarmente importante che arriverà dalla divisione WB Games Montréal.

Il team è noto soprattutto per aver sviluppato Gotham Knights (lo trovate in offerta su Amazon), che divise fortemente un pubblico deluso soprattutto per non aver ricevuto un nuovo capitolo della serie Batman Arkham.

Adesso che quello è canonicamente considerato il sequel narrativo, ovvero Suicide Squad, si è rivelato un clamoroso flop, potrebbe essere arrivato il momento di rivalutare il lavoro dello studio di Montréal con nuovi tripla-A in arrivo.

TheGamer segnala infatti una nuova offerta di lavoro pubblicata sul sito ufficiale dello studio, che trovate al seguente indirizzo, per un Senior Producer che lavori su «giochi tripla-A ambientati nell'universo DC Comics».

La particolarità dell'annuncio è che si parla di diversi titoli, non di un unico nuovo gioco supereroistico: sappiamo già infatti che WB Games Montréal è stata affiancata a Monolith per lo sviluppo di Wonder Woman, motivo per cui possiamo aspettarci altre novità in arrivo.

A parte la nuova avventura di Diana, ancora oggi avvolta nel mistero, non abbiamo alcuna ulteriore novità su nuovi giochi supereroistici di Warner Bros, ma questa proposta di lavoro ci fa intuire che un annuncio potrebbe arrivare prima del previsto.

Se siete fan della casa di Batman e Superman, non possiamo fare altro che invitarvi a tenere gli occhi aperti: monitoreremo sicuramente la situazione per tutti gli eventuali futuri sviluppi del caso e vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

L'unico potenziale indizio al riguardo risale allo scorso marzo, quando WB Games Montréal svelò di essere al lavoro su un'avventura tripla-A basata su una popolare serie. Che, a questo punto, oggi sappiamo essere sempre collegata ai fumetti DC Comics.