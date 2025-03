Gli autori di Genshin Impact sono al lavoro su un "rivale" di Pokémon

HoYoverse sembra pronta a lanciare il guanto di sfida a serie come Pokémon, a giudicare dalle prime offerte di lavoro pubblicate per la creazione di un nuovo videogioco.

Come segnalato da Pocket Tactics, gli autori di Genshin Impact avrebbero intenzione di sviluppare ulteriormente l'IP Honkai, realizzando un videogioco ispirato alla celebre serie di Game Freak.

Nella descrizione si fa infatti riferimento alla collezione, allenamento ed evoluzione di creature chiamate "Destined Spirits", il tutto ambientato in una tranquilla città balneare.

Tutti aspetti che lo rendono somigliante appunto alla serie di Pokémon (trovate gli ultimi capitoli su Amazon), anche se la reale differenza emergerebbe dal sistema di battaglia: secondo la descrizione, i combattimenti si svolgerebbero in modo automatico con una formula definita "Auto Chess Battler". Dovrebbe dunque essere qualcosa di simile alla modalità Battlegrounds di Heartstone, per intenderci.

Le posizioni aperte coprono ruoli che vanno dal design concettuale dei personaggi alla pianificazione di missioni e livelli, passando per il rigging e diverse fasi di test.

Di conseguenza, si tratterebbe di un videogioco ancora nelle primissime fasi di sviluppo: ci vorrà ancora tempo prima che arrivi un annuncio ufficiale vero e proprio.

C'è da dire che non è la prima volta che HoYoverse strizza l'occhio a Pokémon: su Genshin Impact esistevano già le battaglie con i coleotteri, ma proprio Honkai Star Rail, restando in tema con l'IP aveva implementato il minigioco Aetherium Wars, un vero e proprio omaggio alla serie di Game Freak con tanto di citazione finale alla battaglia contro Rosso sul Monte Argento.

Tutte modalità particolarmente apprezzate dalla community e che avrebbero spinto HoYoverse a realizzare un proprio prodotto in cui collezionare e addestrare le proprie creature preferite: staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime settimane.

Le meccaniche di battaglia sembrerebbero abbastanza diverse da non suscitare l'ira di Nintendo: considerando che è attualmente in corso una guerra legale contro Palworld, ritengo plausibile immaginare che gli autori di Genshin Impact abbiano fatto "i compiti a casa" per non attirare la loro attenzione.