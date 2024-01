Gli autori di Days Gone anticipano la nuova esclusiva PS5: «Stiamo cucinando»

Anche se il sequel di Days Gone pare che non vedrà mai la luce, cosa che ha infastidito molti fan, Bend Studio è già pronta a voltare pagina con una nuova ambiziosa IP esclusiva per PS5.

Non abbiamo ancora molte informazioni su questo nuovo progetto, tranne per il fatto che dovrebbe riprendere alcuni elementi proprio da Days Gone (lo trovate su Amazon), soprattutto per quanto riguarda le meccaniche dell'open world.

Dopo un primo indizio arrivato poco prima della fine dello scorso anno, quando il profilo di un concept artist accennava a un nuovo gioco in uscita nel 2025, non si è più avuta alcuna informazione su questa IP, rimasta nel silenzio più totale dello studio di sviluppo.

Ma poche ore fa è arrivato un promettente aggiornamento direttamente dal profilo X di Bend Studio, che in risposta a un fan ha cercato di rassicurare chiunque volesse novità su questa misteriosa esclusiva PS5.

«Stiamo cucinando».

La frase utilizzata è un riferimento a uno dei meme più recenti, che significa di lasciare semplicemente tempo per realizzare qualcosa che vada sopra le aspettative.

Bend Studio si dimostra, insomma, decisamente ottimista e pare non vedere l'ora di mostrare ai suoi fan i progressi svolti fino a questo momento.

Se l'anticipazione che vi avevamo accennato in precedenza si rivelasse corretta, ovvero un'uscita prevista per il 2025, significherebbe che il 2024 potrebbe davvero essere l'anno giusto per vedere questa esclusiva PS5 in azione.

Per il momento, non possiamo fare altro che incrociare le dita e attendere ulteriori aggiornamenti dagli sviluppatori: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, anche se Days Gone sembra essere destinato a non ricevere più videogiochi in futuro, Sony potrebbe aver anticipato di avere in mente un adattamento cinematografico dell'avventura di Bend Studio.