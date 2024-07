Gli autori dell'iconico trailer di Dead Island non esistono più

Continuiamo, sfortunatamente, a riportare notizie di licenziamenti e in questo caso chiusure, per quanto riguarda Axis, il più grande studio di VFX della Scozia che lavorò anche a Dead Island.

Il primo capitolo della saga di zombie, che ha avuto un seguito moltissimi anni dopo arrivato anche su Steam di recente, fu introdotto al mondo con un trailer che è diventato leggendario.

Forse lo ricorderete, anche se sono passati 13 anni dalla sua messa in onda, ma il trailer di Dead Island è diventato più unico che raro anche per la sua grandissima regia, e l'idea di "tornare indietro" per assistere all'inizio dell'apocalisse zombie.

Tra gli artisti che hanno lavorato a quel trailer, che trovate qui sotto, c'è anche Axis Studios che ora ha chiuso definitivamente le sue operazioni.

Axis Studios, il più grande studio di animazione e VFX della Scozia, ha annunciato la chiusura dell'attività.

La notizia, riportata da Games Industry, arriva decisamente a sorpresa perché Axis ha una lunga storia di successi alle sue spalle.

Fondato a Glasgow nel 2000, Axis Studios ha collaborato con grandi nomi del cinema, della televisione e dei videogiochi.

Tra i lavori dello studio ci sono collaborazioni per "Love, Death & Robots" di Netflix, per cui ha creato l'episodio "The Tall Grass", e i filmati cinematografici di alcune espansioni di Magic: The Gathering, ovvero Innistrad: Midnight Hunt (lo trovate su Amazon) e Crimson Vow​.

La chiusura di Axis lascia un vuoto nel panorama dei VFX e dell'animazione del Regno Unito. Con sedi a Glasgow, Bristol e Londra, lo studio impiegava oltre 200 persone e forniva un punto di riferimento importante per talenti e clienti a livello internazionale​​.

Nonostante il successo, la chiusura di Axis Studios evidenzia le difficoltà economiche che ormai stanno colpendo l'industria dei videogiochi e dell'intrattenimento in ogni ambito, come per i recenti casi degli autori di Tales of Kenzera e Prince of Persia Remake, tra i tanti.