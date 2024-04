Dead Island 2 arriva su Steam a sorpresa, con un grosso sconto

Sembra passata una infinità dal lancio di Dead Island 2, ma è solo un anno che lo shooter pieno di zombie e pallottole ha fatto la sua comparsa nel mondo dei videogiochi su Epic Games Store e, da oggi, è su Steam con un bello sconto a supporto.

Da questo momento, infatti, la pagina di Steam di Dead Island 2 è online e, come potete vedere, potete acquistarlo sulla vostra piattaforma da PC gaming preferita anche ad un prezzo inferiore.

Lo shooter di Dambuster Studios è infatti disponibile al prezzo di €29,99 fino al 29 aprile, quando il titolo tornerà al suo prezzo originario di €59,99 senza lo sconto del 50%.

Dead Island 2 era stato pubblicato su Epic Games Store un anno fa, il 21 aprile 2023. L'accordo di esclusività è durato quindi esattamente 365 giorni, al termine del quale lo shooter è ora di dominio pubblico su PC.

Al lancio le vendite non erano andate neanche male, dimostrando quanto il franchise abbia ancora una certa presa sul pubblico che ama in ogni caso sparare e tagliuzzare zombie in quantità industriali.

Se lo volete recuperare, ecco cosa potete aspettarvi:

«Un virus letale si sta diffondendo a Los Angeles, trasformando i suoi abitanti in zombi. Ti hanno morso e contagiato, ma scopri di essere immune; mentre riveli la verità sull'epidemia capirai chi (o cosa) sei. Sopravvivi, evolvi e diventa l'ammazzazombi ideale.»

Tutti abbiamo temuto che Dead Island 2 fosse dapprima vaporware, e poi che arrivasse sugli scaffali non proprio in forma, dopo uno sviluppo lungo, complicato e che non lasciava presagire nulla di buono. E invece, per una volta, le cose sono andate a finire bene.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione del gioco, in cui vi avevamo detto che «lo zombie game di Dambuster Studios si rivela spassoso, longevo, con solo una manciata di meccaniche da interiorizzare e tanto divertimento per quanti lo faranno.»

E se l'offerta di Steam proprio non vi interessa, Dead Island 2 è ovviamente sempre disponibile anche su console tramite Amazon.