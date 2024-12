Gli achievement arrivano su Assassin's Creed 4 Black Flag, ma c'è un problema

I cacciatori di trofei ora possono farlo anche per i sette mari, perché dopo 11 anni sono arrivati gli achievement in Assassin's Creed 4 Black Flag.

Se gli episodi precedenti di Assassin's Creed hanno avuto gli achievement grazie a delle nuove edizioni (le trovate su Amazon), il titolo piratesco non era stato aggiornato.

Ubisoft ci ha messo un po', ma alla fine ha deciso di implementare gli achievement su Steam per alcuni dei suoi titoli storici, come Assassin's Creed 4 Black Flag e Assassin's Creed Unity.

Quest'ultimo, per altro, è stato nuovamente protagonista in questi giorni per via della storica riapertura della cattedrale di Notre Dame, che Ubisoft ha celebrato con un tributo con protagonista il titolo ambientato nella Rivoluzione Francese.

Tuttavia, c'è un problema con gli achievement di Black Flag, come riporta PC Gamer.

A quanto pare sono stati implementati in modo approssimativo, tanto che includono persino obiettivi legati al multiplayer.

Considerato che oggi è leggeremente difficile trovare qualcuno con cui giocare online, oggi potrebbe rivelarsi un’impresa ardua riuscire a platinare Assassin's Creed 4 Black Flag su Steam.

I server sono ancora attivi, bisogna dirlo, ma c'è anche il rischio che Ubisoft li possa chiudere come accaduto già tante volte negli ultimi anni per altri titoli. Tuttavia, nonostante questo problema, più di duemila giocatori hanno espresso il loro apprezzamento sulla pagina Steam del gioco.

Il titolo d'altronde è amatissimo da sempre, e Ubisoft ha tentato in qualche modo di rievocare la voglia di pirati con Skull & Bones, che però non ha avuto decisamente lo stesso successo del titolo della saga di Assassini.

Forse i fan potrebbero rifarsi con l'eventuale remake di Black Flag, di cui si parla da un po' ed è emerso tempo fa senza informazioni aggiuntive.

Parlando del futuro di Assassin's Creed, a quanto pare Shadows avrà un sistema decisamente particolare per le scelte.