Assassin's Creed Shadows vi farà scegliere una narrazione senza scelte

Ubisoft ha svelato una novità interessante per Assassin's Creed Shadows: il gioco introdurrà una modalità chiamata Canon Mode, che rimuove tutte le scelte di dialogo, permettendo al giocatore di vivere un'esperienza completamente priva di decisioni.

Questo è stato confermato dal direttore creativo Jonathan Dumont, in risposta a una domanda di un fan su Reddit (via IGN US).

Dumont ha spiegato che in questa nuova modalità, tutte le scelte vengono prese automaticamente dal gioco (che potete preordinare su Amazon), per offrire un'esperienza lineare, senza diramazioni o bivi narrativi.

Secondo Dumont, Assassin's Creed Shadows introduce un cambiamento significativo rispetto ai precedenti giochi della serie, che permettevano ai giocatori di influenzare la trama attraverso scelte, come nel caso delle alleanze o delle storie d'amore con alcuni personaggi.

Tuttavia, con il Canon Mode, Ubisoft intende soddisfare sia i fan che preferiscono una narrazione più lineare, sia quelli che desiderano una maggiore libertà nelle scelte.

Questo approccio nasce dalla divisione di opinioni tra i fan della serie, alcuni dei quali apprezzano le trame più rigide di giochi come Assassin's Creed II, mentre altri preferiscono le storie più aperte e ramificate introdotte con Assassin's Creed Origins.

Il gioco, ambientato nel Giappone feudale, è atteso come uno degli episodi più significativi della saga.

Non solo segna il ritorno della serie dopo un'assenza di quattro anni, ma si presenta anche come uno dei titoli più ambiziosi di Ubisoft, con una narrazione che mira a essere una "fiction storica" e non una riproduzione fedele degli eventi storici.

Tuttavia, la promozione del gioco non è stata priva di polemiche. Inizialmente, alcuni fan hanno criticato la rappresentazione imprecisa del Giappone, portando Ubisoft a scusarsi e a chiarire che non si trattava di una ricostruzione storica ma di una reinterpretazione narrativa.

A peggiorare la situazione, Assassin's Creed Shadows è stato rinviato da novembre a febbraio 2025, mettendolo in diretta competizione con Ghost of Yotei, il seguito dell'acclamato gioco di Sucker Punch ambientato anch'esso nel Giappone feudale.

Nonostante le polemiche, Ubisoft mantiene alta la fiducia nel progetto. L'azienda punta a offrire un'esperienza unica con il suo approccio a due protagonisti e due modalità di gioco complementari, sperando che questo approccio possa soddisfare le diverse preferenze dei fan (anche se «metà team» non ha mai sviluppato giochi).