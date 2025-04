Giochi Switch mai annunciati appaiono online

Un tesoro nascosto di progetti mai realizzati è venuto alla luce in queste settimane, quando diversi prototipi di videogiochi Nintendo cancellati sono emersi inaspettatamente online.

Tra i titoli che non hanno mai visto la luce del mercato figurano un Ridge Racer per Nintendo Switch, una curiosa versione LEGO Civilization e un misterioso progetto di Retro Studios dal nome in codice "Harmony".

Questa fuga di informazioni rappresenta uno spaccato affascinante di quel che avrebbe potuto essere, rivelando progetti ambiziosi mai annunciati ufficialmente e abbandonati durante lo sviluppo.

La scoperta sarebbe avvenuta grazie all'acquisizione non autorizzata di un dev kit di Nintendo Switch, uno di quegli strumenti hardware modificati che le case produttrici forniscono agli sviluppatori per testare i giochi in lavorazione.

Come accennato poco sopra, tra i ritrovamenti più interessanti figura un Ridge Racer per Nintendo Switch apparentemente in sviluppo presso Bandai Namco Studios Singapore. I video circolati sui social media mostrano un build risalente al 2017, suggerendo che il progetto fosse in fase avanzata prima della sua cancellazione.

Ancora più intrigante è il caso di "Harmony", un progetto mai annunciato di Retro Studios, lo studio noto principalmente per la serie Metroid Prime. Il filmato emerso mostra un gioco in terza persona con protagonista una fata capace di trasformarsi in diversi personaggi per risolvere enigmi ambientali. Secondo quanto riportato, anche questo prototipo risalirebbe al 2017.

Tra le curiosità emerse dal dev kit figura anche una schermata di menu di LEGO Civilization, che sembrava voler combinare l'estetica dei celebri mattoncini danesi con il gameplay strategico della serie Civilization.

Il dev kit conteneva anche build di sviluppo di titoli che hanno effettivamente raggiunto il mercato, come Splatoon 2, ARMS e Rime. Questi ultimi rappresentano versioni pre-release di giochi successivamente completati e commercializzati, offrendo uno sguardo interessante sui cambiamenti apportati durante il processo di sviluppo.

La diffusione di questi contenuti solleva importanti questioni sul processo creativo su progetti che, per varie ragioni, non sono mai arrivati sugli scaffali dei negozi.