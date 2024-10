Giochi gratis Xbox: weekend di prove gratuite

Come da programma, Xbox offre quattro giochi gratuiti per il fine settimana dal 10 al 13 ottobre 2024 agli abbonati Xbox Game Pass.

Anche oggi viene quindi proposta l'iniziativa Free Play Days, uno dei tanti vantaggi riservati agli utenti Game Pass Core e Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) per giocare da soli o in compagnia.

Già la scorsa settimana abbiamo avuto modo di provare gratuitamente una doppietta di giochi gratis niente male.

I titoli disponibili questo fine settimana sono (via PureXbox):

Conan Exiles

Destiny 2 (include le espansioni Lightfall e The Witch Queen)

Mafia 3: Definitive Edition

Moving Out 2

L'iniziativa Xbox Free Play Days permette agli abbonati Game Pass Core, Standard o Ultimate di accedere gratuitamente a una selezione di giochi per un periodo limitato.

In questo caso, i quattro titoli saranno giocabili fino a domenica 10 ottobre 2024.

L'iniziativa Free Play Days mira a far provare agli utenti titoli di rilievo per un periodo limitato. Mafia 3, ambientato in Louisiana, è il titolo di punta di questa settimana, offrendo un'esperienza open-world ricca di azione.

Gli utenti potranno invece continuare a giocare a Conan Exiles e Moving Out 2 anche dopo il weekend se abbonati al servizio Game Pass.

Destiny 2, essendo free-to-play, rimarrà accessibile gratuitamente, mentre le sue espansioni sono attualmente in offerta. Anche Mafia 3 è scontato sullo Xbox Store per chi volesse acquistarlo.

Come scaricare i giochi gratuiti Free Play Days

Per accedere ai titoli gratuiti, è sufficiente cercarli sullo store Xbox e cliccare sul pulsante "Installa" o "Prova gratuita".

L'iniziativa rappresenta un'ottima opportunità per gli abbonati Xbox Game Pass di provare nuovi giochi senza costi aggiuntivi durante il fine settimana.

