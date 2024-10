Il nuovo aggiornamento Xbox migliorerà il download delle patch

Una delle critiche più comuni arrivate dagli utenti che possiedono le console Xbox riguarda sicuramente la lentezza degli aggiornamenti, che non sempre riescono a essere particolarmente rapidi — o perfino avviarsi nel momento in cui vengono rilasciati.

Spesso infatti chi possiede Xbox Series X (la trovate scontata su Amazon con le Offerte Prime) o Series S deve infatti assicurarsi di avviare un gioco che è stato appena aggiornato: solo allora la console noterà che effettivamente è arrivato un update, avviandone conseguentemente il download.

Le cose potrebbero finalmente cambiare con il nuovo aggiornamento: Pure Xbox segnala infatti che gli utenti Insider stanno avendo la possibilità di provare un nuovo update di sistema, con l'obiettivo di risolvere proprio questo problema.

Nel changelog di questa versione, viene infatti segnalato di aver sistemato un bug che allungava notevolmente i tempi di ricerca di aggiornamenti, o che in alcuni casi non la avviava affatto.

Effettivamente, anche chi vi scrive può confermare che la gestione degli aggiornamenti di Xbox si è spesso rivelata problematica, costringendoci a forzarne il download avviando uno specifico titolo nel catalogo: la funzione di gestione degli update, infatti, non si è spesso rivelata particolarmente affidabile.

Con questo nuovo update di sistema, attualmente disponibile solo in versione Alpha, l'augurio è che questo problema possa finalmente essere risolto definitivamente e per tutti gli utenti: vi terremo ovviamente informati sulle nostre pagine non appena sarà possibile scaricarlo con la release pubblica.

Questo nuovo firmware, non appena sarà disponibile, potrebbe risultare particolarmente comodo per chiunque sia iscritto a Xbox Game Pass, rendendo più facile aggiornare videogiochi installati e non avviati magari da diverso tempo.

Il servizio in abbonamento è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per il mercato, ma anche per le strategie di Microsoft: in una interessante intervista, Xbox ha ammesso di aver voluto anticipare le possibili mosse degli avversari.