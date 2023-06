Ghostwire Tokyo e altri giochi nel nuovo Humble Choice!

Anche questo mese Humble Bundle ha deciso di offrire ai propri abbonati a Humble Choice una lunga carrellata di titoli a un prezzo super. Compresi all'interno dei giochi di questo mese troviamo infatti esperienze divertentissime e valide come Ghostwire Tokyo, Remnant: From The Ashes - Complete Edition, Curse of the Dead Gods, Honey I Joined a Cult, Eternal Threads e GROME Tinge Of Terror.

A completare il quadro sono poi titoli magari meno noti, ma comunque interessanti, come Turbo Golf Racing e Meeple Station. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che gli abbonati otterranno tutti e otto i giochi a soli 9,99€. Un'offerta, insomma, da non farsi scappare.

Humble Choice Giugno 2023 - Giochi disponibili

Ghostwire Tokyo

Remnant: From The Ashes - Complete Edition

Curse of the Dead Gods

Honey I Joined a Cult

Eternal Threads

GRIME Tinge Of Terror

Turbo Golf Racing

Meeple Station

Vi ricordiamo quali sono i vantaggi di un abbonamento ad Humble Choice:

Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati ad inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane prima di sapere quali sono. Sconti speciali : oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all'interno dell'Humble Store.

: oltre al fatto che il 5% di quello che si paga va in beneficenza, si ottiene anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all'interno dell'Humble Store. Humble Games Collection: accesso a tanti grandi giochi aventi come publisher Humble Games come Void Bastards e Dodgeball Academia.

Ricordiamo che parte dei proventi dagli abbonamenti a Humble Choice vengono devoluti ad associazioni benefiche, come The Trevor Project. Approfittate dell'occasione e iscrivetevi al servizio per ottenere il corposo Humble Choice di giugno 2023, anche solo per un mese, direttamente dal link sottostante. Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.