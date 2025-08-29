Ghost of Yotei, il seguito del celebrato Ghost of Tsushima, ha raggiunto una tappa fondamentale nel suo percorso di sviluppo: Sucker Punch Productions ha annunciato che il gioco è ufficialmente "gold", termine tecnico che nel settore indica il completamento dello sviluppo e la preparazione per la distribuzione fisica e digitale.

Questo traguardo conferma definitivamente la data di lancio fissata per il 2 ottobre, annunciando di fatto che non saranno necessari rinvii dell'ultimo minuto. Una notizia celebrata dallo studio di sviluppo con un post pubblicato sui social, che ci ricorda proprio il giorno in cui potremo scoprire l'avventura di Atsu (via Push Square).

Il percorso che ha portato Ghost of Yotei al completamento è stato lungo e complesso: lo sviluppo del titolo ha richiesto circa cinque anni, un periodo che testimonia l'ambizione del progetto e la volontà degli sviluppatori di superare il già eccellente predecessore.

Naturalmente, il completamento dello sviluppo non esclude necessariamente la presenza di aggiornamenti al day one: le patch di lancio sono diventate una prassi consolidata nell'industria, soprattutto per quanto riguarda i titoli tripla-A, dato che permettono agli sviluppatori di perfezionare ulteriormente l'esperienza anche dopo la finalizzazione della versione retail.

In ogni caso, l'annuncio rappresenta comunque un segnale di fiducia da parte del team di sviluppo sulla stabilità e sulla qualità del prodotto finale, che tra poche settimane potremo scoprire sulle nostre console.

Le aspettative per Ghost of Yotei (potete prenotarlo su Amazon) sono particolarmente elevate, considerando che il suo predecessore è ancora oggi considerato una delle avventure open-world più raffinate disponibili sulla piattaforma PlayStation.

Il primo capitolo aveva saputo infatti distinguersi in un panorama saturo di giochi mondo aperto grazie a una direzione artistica ispirata, un combat system fluido e cinematografico, oltre che con una narrazione che rendeva omaggio alla tradizione cinematografica dei film di samurai senza mai scadere nella parodia.

La pressione sugli sviluppatori è certamente alta, ma la lunga gestazione del progetto e l'esperienza maturata con Tsushima lasciano ben sperare per un'esperienza all'altezza delle aspettative: il 2 ottobre si avvicina rapidamente e con esso la possibilità di immergersi nuovamente nelle atmosfere suggestive del Giappone antico.

Di sicuro Sony sembra molto ottimista sulla buona riuscita del progetto, tanto da aver annunciato perfino console PS5 in edizione limitata a tema Ghost of Yotei: nelle scorse ore è stata annunciata anche la data in cui avranno inizio i pre-order.