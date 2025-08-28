Nelle scorse settimane, Sony ha annunciato una collezione limitata di console PS5 e accessori dedicati a Ghost of Yotei, il prossimo titolo di Sucker Punch Productions disponibile esclusivamente sulle nuove console PlayStation.

La casa giapponese ha svelato i dettagli di una linea di prodotti che promette di catturare l'attenzione dei collezionisti e degli appassionati della saga samurai: dopo i primi teaser misteriosi, nelle scorse ore è arrivata finalmente l'annuncio della data in cui sarà possibile partire con i pre-order.

Come segnalato da Push Square, le prenotazioni si apriranno infatti dal prossimo 4 settembre, con una strategia distributiva che vede alcune varianti esclusive del canale ufficiale Sony e acquistabili solo su PlayStation Direct, mentre altre edizioni saranno disponibili anche nei principali rivenditori.

La console PS5 in edizione limitata si presenta in due colorazioni distinte: una versione dorata e una nera, entrambe caratterizzate da elementi estetici ispirati all'atmosfera del gioco: di queste, la variante nera rimarrà un'esclusiva del negozio online ufficiale di Sony. Lo stesso vale anche per i controller DualSense e le relative scocche: versioni dorate disponibili nei principali negozi, versioni nere esclusive di PlayStation Direct.

Di seguito, vi lasciamo al listino prezzi ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog:

Pacchetto console PS5 – Ghost of Yōtei Gold in edizione limitata | 599.99 Euro

Controller Wireless DualSense – Ghost of Yōtei Gold in edizione limitata | 84.99 Euro

Pacchetto console PS5 – Ghost of Yōtei Black in edizione limitata | 599.99 Euro

Coperture delle console PlayStation 5 (gruppo modello – slim) e PlayStation 5 Pro Ghost of Yōtei Gold in edizione limitata | 64.99 Euro

Controller wireless DualSense – Ghost of Yōtei Black in edizione limitata | 84.99 Euro

La data selezionata non è affatto casuale: il 4 settembre rappresenta una data strategica che permetterà all'azienda di valutare la domanda e calibrare la produzione in vista del lancio del gioco, a poco meno di un mese di distanza dal suo debutto (potete prenotarlo su Amazon).

Se siete interessati a queste edizioni limitate di console e accessori, non possiamo che consigliarvi di segnare in rosso questa data sul vostro calendario.