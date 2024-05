Ghost of Tsushima si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

Poche settimane fa è arrivata la conferma direttamente da PlayStation: Ghost of Tsushima arriverà su PC dal 16 maggio.

Sapevamo che PlayStation ha dichiarato di voler investire ancora all'interno dell'ecosistema PC, e la notizia del porting PC di Ghost of Tsushima non ha stupito più di tanto.

Ora, Sucker Punch ha aggiornato Ghost of Tsushima alla versione 2.19 su console PlayStation: questo, in previsione dell'arrivo della versione PC ormai alle porte.

Da quello che è possibile leggere, la patch ha permesso agli sviluppatori di preparare il gioco su console aggiungendo il supporto per il crossplay.

Corretto anche un problema di XP al grado 999 in Legends, oltre a essere stato rimosso un exploit che permetteva di avere un giocatore in più nelle squadre di due persone, assieme anche a ulteriori correzioni.

Non è da escludere che nelle settimane successive al lancio su PC non arrivino altre patch di aggiornamento per sistemare eventuali problemi di stabilità.

Ricordiamo in ogni caso che Ghost of Tsushima su PC avrà il supporto per i monitor ultrawide, e sarà completamente ottimizzato per le risoluzioni 21:9 e 32:9, così come per le risoluzioni 48:9 per le configurazioni con tre monitor.

Ma non solo: confermata per il gioco la presenza di NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3, con opzioni di upscaling e generazione di frame.

Ultimo ma non meno importante, il supporto per l'upscaling Intel XeSS, oltre a poter utilizzare NVIDIA DLAA o FSR 3 Native AA per migliorare la qualità dell'immagine.

Per chi non lo sapesse, la versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut include il gioco completo, l'espansione Iki Island e la modalità Legends multiplayer online cooperativa, per un pacchetto completo.

Vedremo quindi se questa versione PC sarà un antipasto per il reveal di Ghost of Tsushima 2, di cui si è parlato alcuni mesi fa.

Infine, se volete recuperare il titolo e rimanere fedeli all'uscita originale, Ghost of Tsushima è presente su Amazon nella sua versione definitiva per PS5 al miglior prezzo.