Ghost of Tsushima sarà giocabile su Steam Deck, ma con un limite

Ghost of Tsushima Director's Cut sta per arrivare su Steam e, come avrete visto nei giorni scorsi, sono emerse alcune polemiche relative al sempre più scomodo PlayStation Network che, stavolta, coinvolge anche Steam Deck.

La console portatile di Valve, che trovate su Amazon, accoglierà ovviamente Ghost of Tsushima con relativa facilità ma, in questo caso, senza la modalità multiplayer che non sarà giocabile in alcun modo.

Advertisement

Come riporta Gamespot, lo studio di porting per PC Nixxes ha confermato che Ghost of Tsushima sarà giocabile su Steam Deck e su PC da gioco portatili "simili", ma solo per quanto riguarda la campagna per giocatore singolo e la sua espansione Iki Island.

Legends, a modalità multiplayer cooperativa di Ghost of Tsushima, non sarà riproducibile su quel sistema poiché richiede a Windows di accedere alle funzionalità integrate di PlayStation Network che, ancora una volta, sta mettendo i bastoni tra le ruote alle esclusive PlayStation su PC.

Questo ha portato ad una stranissima situazione, per cui Ghost of Tsushima viene considerato come "Non supportato" nell'elenco dei videogiochi per Steam Deck.

Nixxes non ha chiarito se la modalità multiplayer funzionerà sui concorrenti di Steam Deck, come ROG Ally o MSI Claw, che funzionano su un sistema operativo Windows 11 e potrebbero quindi andare in contro allo stesso problema.

Il team di sviluppo ha detto di aver lavorato a lungo per ottimizzare le prestazioni e offrire la migliore esperienza possibile" su questi dispositivi, spiegando come Legends includerà il cross-play tra giocatori su PS5, PS4 e PC.

«Legends sarà funzionante su PC al momento del lancio, ma non verrai abbinato automaticamente a giocatori su piattaforme diverse», ha scritto Nixxes in un blog di Steam.

Vedremo come si evolverà la situazione di Ghost of Tsushima su PC che, al momento, non è semplicissima: il titolo non è più un bestseller su Steam dopo essere stato rimosso da molti Paesi e, al momento, tutte le piattaforme PC stanno già procedendo a rimborsare i preordini digitali.