Ghost of Tsushima potrebbe tornare, ma non su console

Ghost of Tsushima è un gioco che ha ottenuto molto più clamore di quanto gli stessi sviluppatori pensavano di ricevere dopo il lancio.

L'open world in questione (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è infatti entrato nelle grazie dei fan.

Del resto, è in arrivo anche un film dedicato al gioco, il quale sarà davvero "colorato" e unico, stando alle parole del regista.

Ora, però, come riportato anche da Gamereactor, il gioco di ruolo d'azione Ghost of Tsushima, considerato una delle migliori esclusive e nuove IP di Sony degli ultimi tempi, potrebbe infatti arrivare presto anche su PC.

Mentre molti fan pregano di vedere presto l'annuncio di un sequel, coloro che non ci hanno ancora giocato - e sono in possesso solo di un personal computer - sperano di poter vedere una nuova versione del gioco originale.

Secondo Nick Baker, cofondatore di XboxEra, una versione per PC di Ghost of Tsushima potrebbe arrivare molto presto, con una data di annuncio provvisoria fissata per il 5 marzo.

Come sempre accade per queste affermazioni, suggeriamo di tenere a portata di mano le consuete pinze con cui prendere il tutto.

Tuttavia, dato che Sony si sta concentrando sempre di più sul portare i suoi giochi first-party su PC, non saremmo sorpresi se Ghost of Tsushima fosse in cima alla lista dei titoli previsti su una nuova piattaforma.

Del resto, tra poche settimane sarà anche il turno della versione PC di Horizon: Forbidden West, secondo capitolo delle avventure di Aloy.

Del resto, i drammatici licenziamenti annunciati nei giorni scorsi hanno comunque confermato la volontà di Sony di cambiare la sua strategia comunicativa e di mercato.

Tornando al film, invece, al momento in cui scriviamo manca anche il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista, sebbene alcune voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco omonimo.